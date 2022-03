La cantante y actriz Lady Gaga tuvo el momento más conmovedor apoyando a su copresentadora, la ícono del teatro musical, Liza Minnelli, cuando anunciaron el premio a la Mejor Película en los Oscar, celebrados anoche en su edición 94, en Los Ángeles.

La leyenda de 76 años estuvo acompañada por la cantante de 36 en el escenario de los Premios de la Academia, con el público vitoreando cuando vieron por primera vez a Liza, quien estaba en silla de ruedas, subiendo al escenario en la tan esperada ceremonia.

“¿Ves eso? El público te ama”, le dijo Gaga a Liza mientras tomaba su mano. Y mientras la icónica actriz parecía estar un poco confundida mirando sus notas, confesando “No entiendo”, Gaga le dijo “Te tengo”, a lo que Liza respondió: “Lo sé”.

“Sabes cómo me encanta trabajar con leyendas”, continuó Gaga, “y me siento honrada de presentar el premio final de la noche con una verdadera leyenda del mundo del espectáculo”, y agregó que Liza estaba celebrando el 50 aniversario de ‘Cabaret’.

Hija de Vincent Minnelli y Judy Garland, todo el mundo conserva su imagen en la película “Cabaret” (1972), cuando encandiló al público con su potente voz y una presencia en escena capaz de transmitir tanto fuerza como vulnerabilidad.

Liza May Minnelli se crió entre los decorados de los estudios de la Metro Goldwyn Mayer (debutó en el cine a los 14 meses con “In the Good Old Summertime”, 1949) y sus padres, casi siempre atareados con proyectos, se divorciaron cuando tenía 5 años.

Su pasión por la música la llevó a debutar en clubes nocturnos y no tardó en llamar la atención de Capitol Records, con quien grabó sus primeros discos. Era el primer paso en una carrera llena de éxitos como temas como “He’s Funny That Way”, “My Own Best Friend” o “I’ll Be Seeing You”.

/ La 94 Edición Anual de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, mejor conocidos como los premios Oscar, dieron inicio a las 8:00 p.m. en el Teatro Dolby en la ciudad de Los Ángeles con mucho brillo y muchas risas. (The Associated Press)

Saliéndose de la tradición, el espectáculo comenzó con una una bienvenida por parte de las hermanas Venus y Serena Williams, quienes presentaron a la cantante Beyoncé, quien interpretó la canción “Be Alive” de la película “King Richard, basada en la vida de ambas tenistas. (The Associated Press)

Las tres anfitrionas de la ceremonia, Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes, dieron la bienvenida a los asistentes, quienes no pararon de reír por sus comentarios. (The Associated Press)

Ariana DeBose, de origen boricua, gana el Oscar a mejor actriz secundaria por West Side Story. (Chris Pizzello)

Greig Fraser acepta el premio a la mejor fotografía por "Dune". (The Associated Press)

Brian Connor, de izquierda a derecha, Paul Lambert, Tristan Myles y Gerd Nefzer aceptan el premio a los mejores efectos visuales por "Dune". (The Associated Press)

Sebastian Yatra canta "Dos Oruguitas" de la película "Encanto" (The Associated Press)

Jared Bush, de izquierda a derecha, Clark Spencer, Yvett Merino y Byron Howard reciben el premio a la mejor película animada por "Encanto". (The Associated Press)

Troy Kotsur se convirtió en el primer sordomudo en ganar un Oscar como mejor actor secundario por su papel en la película CODA. “Es maravillo estar aquí. No puedo creer que estoy aquí. Gracias por reconocer mi trabajo y gracias a todos los teatros y lugares donde pude actuar y desarrollarme”, indicó. (The Associated Press)

Ryusuke Hamaguchi se alza con el premio a la mejor película internacional por "Drive My Car", de Japón (The Associated Press)

Jenny Beavan gana el premio al mejor diseño de vestuario por "Cruella" (The Associated Press)

Becky G y Luis Fonsi interpretan "We Don't Talk About Bruno" de la película "Encanto" (The Associated Press)

Las anfitrionas Wanda Sykes, a la izquierda, y Regina Hall aparecen en el escenario vestidas como personajes de "King Richard" y "The Eyes of Tammy Faye", durante una pequeña comedia (The Associated Press)

También, la presentadora Amy Schumer apareció colgada, imitando a Spider-Man, durante la parodia (The Associated Press)

Billie Eilish interpreta "No Time To Die" de la película con el mismo nombre (The Associated Press)

El momento más tenso de la gala fue cuando Will Smith golpea a Chris Rock luego que hiciera un chiste sobre su esposa, Jada Pinkett-Smith (The Associated Press)

El comediante bromó con Smith diciéndole que esperaba con ansias una secuela de “G.I. Jane”. Entonces, Smith se levantó de su asiento cerca del escenario, se acercó a Rock y lo abofeteó. (The Associated Press)

Una de las partes más emotivas fue el homenaje In Memoriam. En la foto, Jamie Lee Curtis sostiene un cachorro en el escenario en honor a Betty White. (The Associated Press)

Al Pacino, Francis Ford Coppola y Robert De Niro protagonizaron el reencuentro de reunión de "Godfather". (The Associated Press)

Billie Eilish, a la derecha, y Finneas O'Connell aceptan el premio a la mejor canción original por "No Time To Die" (The Associated Press)

Mientras, Jane Campion gana el premio a mejor directora por "The Power of the Dog" (The Associated Press)

Luego del incidente violento, Will Smith gana el premio a la mejor interpretación de un actor en un papel protagónico por "King Richard". En su discurso resaltó el amor a la familia y se disculpó por lo sucedido. (The Associated Press)

Y el premio a la mejor interpretación de una actriz en un papel protagónico se lo lleva Jessica Chastain por "The Eyes of Tammy Faye". (The Associated Press)

Lady Gaga y Liza Minnelli son las encargadas de presentar el premio a la mejor película (The Associated Press)

El elenco y el equipo de "CODA" aceptan el premio a la mejor película en los Oscar. La película es protagonizada por actores sordos. (The Associated Press)

La neoyorquina de adopción y californiana de nacimiento tiene en su haber el Óscar por “Cabaret” (1972), el Emmy por “Liza with a Z: A Concert for Television” (1973), dos Globos de Oro por “Cabaret” y “A Time to Live (1985), el Grammy leyenda (1990) y cuatro Tony, el último por “Liza’s at the Palace” (2009).

Liza ha lidiado con problemas de salud graves en el pasado, y en 2000, los médicos le advirtieron que nunca volvería a caminar o hablar después de haber sobrevivido a un caso raro de encefalitis viral, una infección cerebral potencialmente mortal.