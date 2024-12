El hermano de Luis Miguel despide a Silvia Pinal con emotivo mensaje

Varias fueron las ocasiones en las que Silvia Pinal hizo público su cariño por Luis Miguel , incluso; uno de sus últimos deseos es que el artista cantara para ella en su funeral. Es por ello que, tras darse a conocer la muerte de actriz, el cantante no dudó en enviar sus condolencias a la familia a través de un enorme arreglo de rosas.

Sin embargo, el artista no fue el único miembro de la familia Basteri que reaccionó a la partida de “La Pinal”, su hermano, Alejandro Basteri, no se quedó atrás y, a través de las redes sociales, compartió un sentido mensaje destacando la importancia de la actriz no solo para su familia, sino en la historia cultural de México.