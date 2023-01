El nombre de la representante de Puerto Rico en Miss Universe 2022, Ashley Ann Cariño Barreto, aparece en la mayoría de las listas de favoritas para ostentar el título universal. Hoy, horas antes de que el mundo conozca quién será la sucesora de Harnaaz Kaur Sandhu, la fajardeña acudió a sus redes sociales para enviar una exhortación a sus seguidores.

“¡Este día fue un sueño primero! Por favor, no dejen de soñar. No se trata del resultado fuera de ti, se trata de la transformación que te sucede mientras luchas por lo que impulsa tu voluntad y te mueve más. ¡Hoy soy la niña que lo soñó y la mujer que lo vive! ¡Atreverse a soñar! ¡Te amo, Puerto Rico!”, expresó la reina de belleza en su cuenta de Instagram.

De forma inmediata, missólogos, marcas, figuras del entretenimiento y compatriotas llenaron la sección de comentarios con elogios y buenos deseos para la estudiante de ingeniería espacial, de 28 años. El certamen arrancará a las 9:00 p.m. y se transmitirá a través de Wapa Televisión.

La directora de la franquicia local, la presentadora Yizette Cifredo, de igual manera, utilizó sus redes sociales para expresarse sobre el desempeño de la soberana boricua. En su mensaje, la describió como una mujer que “lo tiene todo”.

“Su belleza es evidente, no necesita esfuerzo. Su personalidad serena, misteriosa y pausada la hacen mística. Una joven más que inteligente, sabia. Su voz es poderosa porque primero observa y escucha. Ashley Ann Barreto Cariño, he tenido el privilegio de acompañarla y conocerla por los pasados meses y he aprendido mucho de ella y con ella”, comenzó quien también debuta este año en la posición.

La integrante de “NotiCentro al Amanecer” continuó su discurso dando a conocer algunas de las cualidades que se destacan en la modelo.

“Lo tiene todo… Una mujer que mira al mundo con ojos de inocencia, con la conciencia de una maestra. Curiosa, noble, accesible y entregada. Dedicada, capaz, humilde y firme. Dicen que la razón no grita, convence. Así mismo; la belleza, la valentía y la templanza no se pretenden ni se fuerzan, eso se inspira y refleja. Ashley es autentica. ¡Ella es porque es ella! Lo tiene todo… Ashley Cariño, de Puerto Rico para el Universo. Con todo mi amor, Yizette”, concluyó.