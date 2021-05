Visiblemente feliz y orgulloso, el actor Elliot Page compartió una foto en sus redes sociales en la que posa por primera vez sin camisa y en traje de baño, dejando ver su transformación física dos meses después de haber revelado que se había sometido a una mastectomía.

“Los primeros bañadores de trans bb”, escribió el también productor y activista canadiense. Las reacciones de amigos y colegas no se hicieron esperar. Miley Cyrus respondió “hot”, así como Lena Headey, quien comentó con varios corazones.

Recientemente, en entrevista con la presentadora Oprah Winfrey, el protagonista de “Hard Candy” manifestó lo que significa para él el proceso que inició en 2020.

“Quería hablar de ello por un par de razones: quería compartir con la gente cuánto ha cambiado mi vida y quiero que la gente sepa que no solo me ha cambiado la vida, creo que me ha salvado la vida y es el caso de tanta gente”, sostuvo.

Asimismo, en una entrevista con la revista TIME, en cuya portada apareció como el primer hombre transexual, el actor de 34 años dijo que se había sometido a una mastectomía subcutánea para que le extirparan el tejido mamario.

Page se definió como transexual el 1 de diciembre del año pasado.

“Me encanta que soy trans. Y me encanta ser queer. No puedo empezar a expresar lo extraordinario que se siente al finalmente amar lo que soy, lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo”, dijo. “A todas las personas trans que enfrentan el acoso, el autodesprecio, el abuso y la amenaza de violencia todos los días: te veo, te amo y haré todo lo que pueda para cambiar este mundo para mejor”, añadió.