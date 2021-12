El cuerpo de la actriz española Verónica Forqué, quien el pasado 1 de diciembre cumplió 66 años, fue encontrado este lunes en su casa en Madrid, reportaron varios medios de España.

Forqué participó recientemente en el programa Masterchef Celebrity, que transmite Televisión Española. Había abandonado la sexta edición del concurso de cocina por problemas relacionados con la depresión, según había contado.

“La verdad, estoy regular. Necesito descansar... Hay que ser coherente y procuro serlo. Y humilde. Y si no puedo más, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo: ‘Tú tienes que parar’”, dijo Forqué durante el programa al explicar su salida. Semanas después falleció.

🔴 Fallece la actriz Verónica Forqué, rostro imprescindible del cine español de las últimas décadas, en cintas como Kika, Bajarse al moro o ¿Qué he hecho yo para merecer esto? pic.twitter.com/g86uBX4Obc — Academia de Cine (@Academiadecine) December 13, 2021

Según el periódico El País, una llamada a las autoridades alertó de un intento de suicidio. Al los paramédicos llegar al hogar, encontraron a Forqué muerta. Aún no se ha establecido la razón de su fallecimiento.

Forqué tuvo una fructífera carrera en el cine español donde actuó con grandes directores como Pedro Almodóvar (Kika, Matador y ¿Qué he hecho yo para merecer esto?) y junto a Carmen Maura es una de las actrices con más premios Goya.