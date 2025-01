Encuentran muerto al cineasta Jeff Baena

Read this article in English.

Según informaron fuentes policiales a TMZ, Baena fue hallado sin vida por un asistente el pasado viernes alrededor de las 10:30 a.m. en su casa en Los Ángeles. El director de “Life After Beth” fue declarado muerto en el lugar, y todavía se desconocen las causas.

Era esposo de Plaza, conocida por su papel de April Ludgate en la serie de comedia “Parks and Recreation”, de padre puertorriqueño.

View this post on Instagram

Al momento, Plaza no ha hecho ninguna declaración pública sobre el suceso.

Baena se adentró en el mundo del cine tras graduarse de la Universidad de Nueva York con un título en cinematografía y mudarse a Los Ángeles para iniciar su carrera. Además de ser conocido por dirigir “Life After Beth”, su debut como director, se le reconoce su trabajo en “The Little Hours”.