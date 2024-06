“Está lleno de demonios”: preocupados los amigos de Ben Affleck por su estado

Derrumbe matrimonial

Pese a los últimos acercamientos, varias fuentes aseguraron al Daily Mail que divorcio es “inminente”. “Entiendo que él se ha alejado del matrimonio, pero ella aún no ha aceptado la verdad de la situación y cree que con terapia podrían lograr revertir la crisis”, explicaron al diario inglés. “Es aún más difícil por el hecho de que estamos lidiando aquí con las emociones de los cinco hijos que tienen entre ellos”, agregó esa misma fuente. “Las razones por las que no ha funcionado son muchas, pero cuando pierdes a la familia de JLo, pierdes a JLo. Su madre y sus hermanas están en contra de él y Benny también”, completó.

Si bien ni la intérprete de “This is me... Now” ni el actor han hecho declaraciones al respecto, la cantante a través de su boletín oficial On The JLo anunció la cancelación de su tour de verano. El argumento fue la necesidad de pasar más tiempo con sus hijos y su familia. “Estoy completamente desconsolada y devastada por decepcionarlos. Sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que los compensaré y estaremos todos juntos nuevamente”, compartió.