Enfocada, contenta y orgullosa de su desempeño hasta el momento en el certamen de Miss Universe, se encuentra la puertorriqueña Estefanía Soto Torres.

La joven de 29 años, quien este domingo competirá por la corona universal de belleza, junto a otras 74 candidatas de diversas partes del mundo, dijo estar feliz de su participación en el concurso, donde se perfila como una de las favoritas para ganar la corona.

“Queridos amigos de El Nuevo Día, en estos días me he sentido como nunca. Súper feliz, contenta y orgullosísima porque he tenido el espacio para demostrar todo lo que he trabajado y sobre todo disfrutarme la aventura. Así que gracias un millón por ese apoyo que siento desde acá. Los quiero y les envío un fuerte abrazo”, expresó la beldad en unas declaraciones enviadas a este medio.

La puertorriqueña, quien es natural de Caguas, y domina cuatro idiomas, se ha destacado en el concurso desde su arribó al Seminole Hard Rock Café Hotel & Casino, en Hollywood, en Florida, donde se llevará a cabo este domingo la noche final, la cual se transmitirá en Puerto Rico, a las 8:00 p.m. a través de Wapa TV.

Estefanía no ha dudado en compartir a través de sus redes sociales parte de la experiencia que está viviendo, como lo hizo esta tarde, a través de un Live en su cuenta de Instagram, donde contestó algunas preguntas de sus seguidores mientras tomaba su pausa de almuerzo.

Destacó que no puede creer lo rápido que ha pasado esta semana y adelantó que mañana tendrá su entrevista oficial con el jurado. “La he pasado muy bien. Ha sido mucho trabajo, pero también mucho aprendizaje. He disfrutado mucho los ensayos para el show, las coreografías, todo”, reveló, quien mañana espera comenzar los ensayos en el local donde se celebrará el certamen.

La beldad aprovechó para enviarle “un abrazo gigante a todos los boricuas que me están apoyando desde Puerto Rico y a los que están aquí”. “Estuve pasando por el pasillito de la fama como le digo yo (al pasillo del hotel por donde desfilan) y los puertorriqueños sacaron banderas, ha sido súper bonito. El amor lo siento hasta acá”, expresó.

Aprovechó el momento, para presentar ante las cámaras a algunas candidatas como las delegadas de Filipinas (Rabiya Mateo), Colombia (Laura Olascuaga) y Sudáfrica (Natasha Joubert), que es su compañera de cuarto. De igual forma, presentó a su chaperona, quien expresó que estaba haciendo un “gran trabajo”.

Estefanía dijo que, desde su arribo al certamen, los protocolos de seguridad de COVID-19 han sido muy estrictos y que hay muchas normas que hay que seguir al pie de la letra. Dijo, además, que todavía no ha podido conocer personalmente a la actual Miss Universe, Zozibini Tunzi, pero que espera poder compartir con ella en algún momento antes de que concluya la semana. “He tenido la oportunidad de escucharla y es maravillosa”, expresó, quien está deseosa de que llegue la noche final para demostrarle al mundo lo que tiene para ofrecer.

Tres alternativas de vestido para la noche final

Aunque todavía se desconoce quién será el diseñador o diseñadora que la vestirá para la noche preliminar y la noche final del evento, Estefanía Soto, adelantó en una entrevista con el comunicador y experto en reinas de belleza, Héctor Joaquín Colón, que tuvo tres alternativas para escoger.

Señaló que los vestidos –confeccionados por diseñadores puertorriqueños- fueron auspiciados por la doctora Anna Di Marco, y que los tres son maravillosos.

“Ahora mismos estamos evaluando los tres porque son maravillosos y no sabemos cuál llevar”, dijo en esa entrevista, previo a su salida al certamen internacional. Este medio supo que los diseñadores podrían ser Eclíptica, Harry Robles y Juan Carlos Collazo. La beldad ha lucido durante esta semana diseños de los tres como parte de su ajuar diario.

Se une a campaña para ayudar a los niños sonreír

Como parte de su trabajo en el concurso, Estefanía Soto se unió ayer a la campaña de la entidad Smile Train, que se dedica a ayudar a niños y niñas que nacen con labio y paladar hendido alrededor del mundo.

La entidad es una organización internacional con un modelo sustentable que ofrece capacitación, financiamiento y recursos para empoderar a médicos locales en más de 90 países en desarrollo para que puedan ofrecer cirugías 100% gratuitas y tratamientos integrales en sus propias comunidades.

“¿Sabías que cada tres minutos nace un bebé con una hendidura? Los niños con hendiduras enfrentan muchas dificultades para comer, respirar, oír y hablar. Smile Train no solo permite la cirugía gratuita para niños con hendiduras en más de 90 países, sino que también apoya el cuidado integral de la hendidura en cada paso del camino”, escribió en sus redes sociales la puertorriqueña junto a una foto oficial de la organización.

“¡Únete a mí hoy compartiendo esta publicación para difundir el trabajo de cambio de vida de Smile Train para los niños que necesitan tratamiento para la fisura! Juntos, podemos cambiar el mundo una sonrisa a la vez. ¡Visita @smiletrain para obtener más información!”, agregó Estefanía Soto Torres, quien en Puerto Rico trabajó con el Centro de la Mujer Dominicana.

No es la primera vez que la joven se une a esta y otras causas sociales. De hecho, como parte de su tesis de maestría en Mediación Intercultural de la Universidad de Lovaina en Bélgica, investigó sobre el trayecto migratorio de un grupo de mujeres indígenas en el sur de Oaxaca, con quienes trabajó por cerca de tres meses.