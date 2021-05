El regreso de todas contra todas. Así será el formato de la edición 69 de Miss Universe tras la eliminación de la selección por continentes, regla que la organización internacional adoptó desde el 2017.

El certamen internacional que se realizará este domingo, 16 de mayo, desde el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida regresa a su formato anterior en el que los jueces seleccionan 20 candidatas y una por votación del público.

Desde el 2017, la organización de Miss Universe cambió las reglas del concurso en que había una primera selección por continentes. Miss Universe seleccionaba a su top 16 a cuatro finalistas por cada continente: Asia, África, Europa y América. Las últimas cuatro candidatas eran por las tarjetas del jurado. Esta regla provocó muchas críticas entre los aficionados del concurso, en especial con los latinos que reclamaban que América era muy amplio y quedaban excluidas muchas de las candidatas.

Aunque la organización no se ha pronunciado oficialmente sobre el cambio de formato, muchos de los seguidores de los concursos de belleza celebran el cambio de formato.

El Nuevo Día conversó hoy con la directora de la franquicia local Miss Universe Puerto Rico (MUPR), Denise Quiñones sobre el particular. De manera extraoficial, la exreina de belleza, confirmó que escuchó que la selección por continentes de las semifinalistas fue eliminada.

“Lo que he escuchado es que ya no va la selección que se hacía por continente. Eso ya no va a estar. Va a ser una selección de 20 semifinalistas, más la escogida por el público, basada en puntuaciones -como era antes- con la entrevista con el jurado y la preliminar”, aseguró Quiñones, quien hoy precisamente celebra los 20 años de haber sido coronada como la mujer más bella del universo en el 2001.

La directora del certamen MUPR afirmó que no importa el formato que se presente en el certamen, nuestra representante, Estefanía Soto será parte del grupo de semifinalistas del concurso.

“Creo que independientemente del formato, yo la veo ahí en la semifinal, pero me parece interesante. Los cambios me parecen que siempre son buenos y llevaban varios años con el formato anterior, así que siempre son interesantes y buenos los cambios”, añadió la Miss Universe 2001.

La actual Miss Universe Puerto Rico desde su llegada al certamen se ha dejado notar entre las más de 70 candidatas que aspiran a la corona.

Los cambios

En el certamen, las 21 semifinalistas desfilarán en traje de baño para la selección de las 10 finalistas. Luego el grupo desfilará en sus trajes de gala para que el jurado escoja a las cinco finalistas.

La ronda final de preguntas será solo para las cinco finalistas. Las cinco candidatas responderán las preguntas del jurado y tras la decisión se anunciaría a la cuarta finalista, tercera, y segunda. La próxima mención sería la de costumbre entre la primera y la ganadora del certamen internacional.

Ante este cambio, también se sumaría a la eliminación de un discurso corto que se daba entre las finalistas.