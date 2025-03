Esto es lo que buscaría Jennifer López de su próxima pareja amorosa

Como dice un sabio refrán “a rey muerto, rey puesto” y es que, luego de su divorcio de Ben Affleck, la cantante boricua Jennifer López podría estar lista para encontrar nuevamente el amor y en esta ocasión, tendría cualidades y características específicas en lo que busca de una pareja.

“Está lista para salir de nuevo y no ha perdido la fe en encontrar a su persona ideal. Sus amigos la han animado a tener citas y definitivamente está abierta a conocer a alguien nuevo”, aseguró un allegado a la artista al medio Page Six.

Cabe destacar que la expareja de famosos de Hollywood quedó oficialmente divorciada el pasado 22 de febrero luego de un matrimonio que duró aproximadamente dos años, tras casarse en julio de 2022. Recordemos que esta relación se trató en el segundo intento en el ámbito amoroso de la pareja. A principios de la década del 2000, se conocieron y se enamoraron, protagonizando juntos las películas de “Gigli” y “Jersey Girl” en 2004.

PUBLICIDAD

Jennifer López brilla en su regreso a la alfombra roja después del divorcio con Ben Affleck Muchos aseguran que este traje se trataría del “vestido de la venganza”.

Pero luego de este intento fallido, ¿Qué busca la Diva del Bronx de su futura pareja?

La también actriz de 55 años, quien se ha casado en cuatro ocasiones y tiene unos gemelos con el cantante boricua Marc Anthony, podría desear hacer las cosas un poco diferentes, quizás para que el resultado sea con un final de cuento de hadas.

“Jennifer está considerando salir con alguien que no esté en el ojo público esta vez, pero no se está limitando a ningún tipo en particular”, se indicó en Page Six, lo que pudiera significar una manera distinta de llevar a cabo una relación, lejos de los paparazis y escrutinio mediático del que muchas veces sufren las celebridades.

En octubre de 2024, la intérprete de “On the Floor” contó en una entrevista con la revista Interview lo aprendido en sus experiencias en sus pasadas relaciones amorosas. “Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí”, expresó en aquel momento.

Sobre su manera de ver la vida luego de su último divorcio, destacó que la desilusión que pudo sentir “no me va a matar”.

“Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí”.