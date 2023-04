Gretchen M. Hernández Rivera, ex pareja y madre de las dos hijas del empresario Noah Assad Byrne, manejador del cantante de música urbana Bad Bunny, solicitó en el tribunal dos mociones a la demanda que había entregado el pasado 22 de marzo de 2022. La demandante solicitó el señalamiento de vista evidenciaria y que el tribunal salvaguarde los activos de la comunidad entre ambas partes.

Ambas mociones se presentaron al tribunal el pasado domingo, 23 de abril de 2023, debido a que ya había una vista señalada para el siguiente día. Ante dichas mociones, la jueza Elisa Fumero, del Tribunal Superior de San Juan Rápido, determinó que también las discutiría en la vista.

La demanda de Hernández Rivera versus Assad Byrne se encuentra actualmente en una primera fase en donde se va a determinar si existió entre ambos una comunidad de bienes creada por un pacto expreso o implícito en virtud del concubinato en el que vivieron y que duró una década. Luego de la vista inicial, la jueza autorizó que se iniciara el descubrimiento de prueba entre las partes, pero solamente en cuanto a lo que se tenía que probar en esta primera fase del litigio, en cuanto al concubinato y a la existencia de la comunidad de bienes. Los meses posteriores, se inició el descubrimiento de prueba, donde se cursaron requerimientos de documentos y se coordinaron las deposiciones de la demandante y del demandado. Las deposiciones concluirán el 12 de mayo de 2023.

PUBLICIDAD

“La primera fase es importante para dar lugar a la segunda fase, ya que, si la primera fase no tiene éxito, no hay una segunda fase”, explicó una fuente que está al tanto del procedimiento judicial. “Una vez establecido que existió esa comunidad entre ambos, entonces se comenzará con una segunda fase para ver qué es lo que hay en esa comunidad, qué dinero o qué acciones corporativas hay, entre otros detalles, y cuánto vale todo para entonces proceder a distribuir el valor entre las dos partes”.

Una de las mociones entregadas al tribunal indica que la parte demandante está lista para probar que sí existió esa comunidad entre Hernández Rivera versus Assad Byrne y que ya tiene la evidencia para establecer eso. De hecho, la misma fuente de entero crédito indicó que la parte demandante va a establecer dicha comunidad con el testimonio del manejador de Bad Bunny que dio en su deposición bajo juramento.

En la demanda presentada el año pasado, Hernández Rivera alegó que, siendo bien jóvenes, cuando empezaron su relación amorosa y comenzaron su convivencia a modo de marido y mujer, ellos no tenían prácticamente nada de dinero, no existía Rimas (sello discográfico y publicadora) y no existía ninguno de los negocios ni corporaciones que existen ahora. Según la demanda, estas exitosas corporaciones se desarrollaron durante la vida en conjunto a modo de marido y mujer. Razón por la cual, Hernández Rivera solicitó en la demanda el 50% de las ganancias muebles e inmuebles que han tenido durante los 10 años en los que convivieron.

PUBLICIDAD

Segunda moción

Por otro lado, la segunda moción presentada por Hernández Rivera iba dirigida a que la jueza emitiera las órdenes protectoras necesarias para “salvaguardar tanto los activos de la comunidad como los derechos que como comunera le asisten a la compareciente”, según indica el documento entregado al tribunal el pasado domingo.

Todo esto surge a raíz de varias informaciones publicadas en medios de comunicación, como Billboard, en donde se alega que varios negocios en donde Assad Byrne aparece como propietario “están siendo vendidos, transferidos, ofertados, intercambiados o de otra forma convertidos o liquidados, pasando a manos de terceros por un valor indeterminado y desconocido por la demandante en este momento, quedando en riesgo el haber de la comunidad de bienes de las partes de este caso”, explica el documento. De igual manera, la moción añade que “el demandado Assad pretende abrogarse o ya ha ejercido el poder decisional exclusivo sobre estos bienes, incluyendo su venta, oferta, transferencia, conversión, disposición u otros manejos para su único beneficio y en detrimento de los intereses y derechos propietarios de la demandante en la comunidad habida entre estos”.

Es por esta razón que la madre de las dos hijas de Assad Byrne solicitó al tribunal que se emita una orden “para prohibir la enajenación o comprometa, ya sea a título oneroso o gratuito, los bienes en comunidad, incluyendo las membresías que en corporaciones de responsabilidad limitada poseen las partes (aun cuando estén inscritas solamente a nombre del demandado Assad), así como la plusvalía de las mismas hasta el momento en que se determine cesó la comunidad”.

PUBLICIDAD

Luego de escuchar los argumentos de los abogados de ambas partes, la jueza Fumero le concedió a la parte demandada 10 días para replicar las mociones por escrito y ordenó que se concluyera el descubrimiento y pruebas que estaban pendiente. De igual manera, el tribunal requirió información adicional para considerar los remedios provisionales que se solicitaron, fijando una vista de seguimiento para el jueves, 15 de junio de 2023.

Por otro lado, en la vista del lunes también se trajo ante la jueza Fumero una solicitud de Assad Byrne para que hiciera el caso confidencial y lo cerrara por completo a la prensa. En ese momento, la parte demandante se opuso, al igual que el medio noticioso, NotiCel, con una moción por escrito. La jueza determinó que cerraría el caso solamente si en algún momento se hablaba sobre las hijas de la pareja, de lo contrario, lo iba a dejar como un expediente público disponible para el escrutinio del público y de la prensa.