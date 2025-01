Fallece el actor y comediante Héctor Travieso

“Travieso fue una de esas personas que marcan tu vida desde el primer encuentro. Tuve el privilegio de conocerlo en mis comienzos, mientras me iniciaba como animador de A Millón en Wapa TV. Héctor ya era un actor consumado, con una trayectoria impresionante en películas y novelas por toda Latinoamérica. Sin embargo, lo que más me impactó de él fue su autenticidad y carisma. No conocí a ningún cubano más boricua que Héctor Travieso. Hoy lamento profundamente su partida, pero celebro la huella que dejó en todos los que tuvimos la dicha de conocerlo. Tu legado vivirá por siempre en nuestros corazones. Que descanse en paz.