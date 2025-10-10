Fallece el padre de Mónica Judith

La locutora Mónica Judith llegó a “Puerto Rico gana” de Telemundo el marzo del 2024 con su personalidad “fashion”, “extrovertida” y “optimista”. Esta tarde, el elenco del espacio televisivo se unió para enviar su cariño y solidaridad a la comunicadora ante el fallecimiento de su padre.

Alex Colón, mejor conocido como Alex DJ, informó que el progenitor de Mónica Judith falleció durante el día de ayer, miércoles. El anfitrión, además de sus condolencias, se puso a disposición de la locutora y el resto de su familia.

Al final, Colón pidió un aplauso para la también presentadora radial.

Este diario conversó con Mónica Judith poco después de haber llegado al programa nocturno de juegos. Con mucho agradecimiento contó cómo surgió la oportunidad de aparecer frente a la pantalla.

“Yo llegué a ‘Puerto Rico gana’ a través del ‘Talent Show de los Famosos’. Para ese entonces estábamos en pandemia y venían los famosos a imitar a otros. Ahí fue que conocí a todo el equipo, luego me llamaron para una segunda participación y en la tercera llamada, recuerdo que el día antes había actualizado el resume, y Tamara (Perales) me dice que estaban buscando un locutor”, relató con entusiasmo.

Aunque nunca había animado el programa nocturno, Mónica Judith conocía el formato a la perfección. Su familia, exteriorizó, es parte de los fieles seguidores de Alex DJ.

Desde ese primer programa, que para la locutora fue un sueño cumplido, se encuentra en una constante búsqueda de conectar con la audiencia.

“Estar en ‘Puerto Rico gana’, que es el programa del pueblo, el programa más visto de la televisión puertorriqueña, es bien gracioso porque toda mi familia lo ve. Ellos se han convertido en mis mejores críticos”, apuntó.