Fallece “La Gorda Fabiola”, la querida comediante de Colombia que cautivó por su estilo único

La noticia fue confirmada por el locutor Gabriel de las Casas, quien en su cuenta de X aseguró: “Acabo de hablar con el gra n Polilla y me confirma la partida de este mundo de la linda y querida gordita Fabiola Posada”.

De la misma manera, aseguró que tras este episodio Dios le había dado una nueva oportunidad: “En rehabilitación cardiaca le enseñaron a esa pequeña parte del corazón que me queda a trabajar por toda la humanidad. Proteger y servir es mi nuevo deber”.

En el 2014, se realizó la cirugía bariátrica y su vida mejoró: “Yo no sé lo que es descompensarse por diabetes, no sé qué es que me digan que tengo la tensión arterial alta, muchas cosas se fueron. Además, comencé a ser una mujer más ágil, en este momento tengo 71 kilos”.