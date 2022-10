Todos los seres humanos somos distintos y únicos. El universo de emociones que experimentamos también es diferente con relación a cómo reaccionamos y respondemos ante diversas situaciones.

Las eventualidades, las circunstancias y la vida en sí misma es un constante cambio. Esa habilidad de poder enfrentar los problemas y situaciones y adaptarnos a ellos a través de las diferentes emociones que sentimos, que pueden ir desde la alegría, el miedo, entusiasmo, ansiedad, tristeza o hasta una depresión, son de vital atención para cuidar nuestro bienestar emocional, psicológico y social.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra hoy, lunes 10 de octubre, varios artistas y figuras del mundo del entretenimiento cuentan cómo cuidan su bienestar emocional y cómo mejorar su salud mental. Dialogar, ventilar lo que viven y demostrar que atraviesan dificultades emocionales y hasta mentales como el resto de los seres humanos es un paso para validar que todos necesitamos cuidar y priorizar nuestra salud mental.

Marisé “Tata” Álvarez, actriz

Marisé "Tata" Álvarez

“Lo más importante para cuidar mi salud emocional es tratar siempre de estar consciente de observar el pensamiento y a dónde se me va. Si se me va para el lado negativo o de autoboicot como le digo, pues lo trato de mantener positivo y me enfoco en lo que quiero lograr y a las cosas que me ayudan a lograrlo. Puede ser escribir, ir al gimnasio y hacer ejercicios es clave para mi salud mental y para mi descanso. Obviamente el ejercicio mejora mi salud física, pero sobre todo para mí significa salud mental.

Además de esto voy sagradamente a mi terapeuta que es mi psicóloga, una mujer maravillosa. También hago terapia de tarot con un amigo que es Luis Javier, puertorriqueño, que ahora está en Ecuador y las hacemos virtuales. Lo otro es comer bien. Creo que la comida, el ejercicio y la terapia son cosas que me ayudan. Igual que compartir con mi familia y seres queridos. Siempre me sostiene el alma. Lo otro es que siempre he estado rodeada de mis perros. Mi perra Batata, Dandi, Bobby y Greta y siento que ayuda mucho.

Para el descanso no siempre, solo las veces que lo he necesitado uso cannabis medicinal. No creo que he pasado por una depresión; si pasé por mucha tristeza con la pérdida de mamá joven. Eso uno lo sigue sanando. Siempre tener presente una conexión espiritual. Soy muy espiritual de prender velas y de confiar en el plan divino del universo. Me han dado ataques de pánico y de ansiedad sobre todo cuando he estado fuera del país. Hago mis ejercicios de respiración y me ayuda a calmarme. Son ejercicios que me ha dado la psicóloga. Traer la mente al lado de la luz y mucho amor propio, de mi familia y de mis amigos”.

Natalia Lugo, cantante

Natalia Lugo

“Cuido mi salud mental primero agradeciendo en fe a mi sanador Jesucristo, que con su sangre santa me sanó. Luego, para mantener mi cuerpo sano, aseguro descansar al menos ocho horas y brindarle alimento. El hábito de ejercicio me ayuda a mantener el cuerpo sano, mis fuerzas aumentan, fortalezco los músculos y mantengo el corazón saludable con el ejercicio cardiovascular.

Las emociones las mantengo en orden manteniendo relaciones saludables con hermanos, amigos y parientes. Procuro cuidar sus corazones con actos de amor, en especial a papá Lugo al escuchar sus consejos y honrando a mamá con la vida que me trajo en luz. También consumo medicina que atiende mis fragilidades. Agradezco a la ciencia por sus beneficios y la educación por mejorar la calidad de vida de este mundo.

Sufrí por años ansiedad crónica, depresión crónica e incapacidad física/emocional para funcionar. Me privó de mucho, pero tuvo un propósito mayor pues adquirí sabiduría por experiencia y un gran testimonio. Fue una época muy oscura, abrumadora y confusa. Gracias doy con firmeza al Espíritu Santo, me ayudó a salir de ahí. Le clamé y respondió. Poco a poco me fue guiando al Príncipe de Paz. Ahora siento gran pasión en ayudar a otros. No tengo todas las respuestas, pero encontré dónde buscarlas, en Jesús.

Mi consejo es eliminar las quejas, ira, discordia, que no acumulen rencores, establezcan fronteras de protección en sus corazones y hagan paz con los nuevos comienzos. Es importante volver a nacer para hallar la libertad. En cambio, agradezcan, escuchen, bailen, gocen, sean misericordiosos y recuperen su sanidad. Su cuerpo y mente es capaz. A veces requiere atención médica, en otras, descanso y siempre amor fraternal. Así nos levantamos una y otra vez”.

Luz Nereida Vélez, reportera de Noticentro de Wapa TV

Luz Nereida Vélez

“Primero, hay que mantener una actitud positiva, no importa por lo que pase. A veces, las experiencias nos llevan a la sabiduría y mejor toma de decisiones. Lo importante es no dejarnos caer, por el contrario, asumir positivismo de que todo mejorará. Segundo, está comprobado que el ejercicio físico ayuda a mantener la salud mental. Los estudios realizados han demostrado que para tratar la depresión resultan tan o más efectivos que muchos de los psicofármacos porque brinda un sentido de bienestar, además que mejora el estrés, la memoria y el estado de ánimo. La meditación y los ejercicios de respiración son muy buenos para calmarnos.

Reconocer los síntomas de desgano, tristeza profunda, llanto y no querer salir de la cama, entre otros, son importantes para buscar ayuda. Lo he experimentado. Hablar ya sea con un psiquiatra o psicólogo clínico es de suma importancia. La sicoterapia ayuda a conocerse uno y a encontrar las soluciones por uno mismo.

Es de suma importancia no dejar que los síntomas de depresión o ansiedad nos dominen. Hay que hablar de cómo nos sentimos, por lo que estamos pasando. Hay que darle importancia a la salud mental como le damos al resto del cuerpo. Las emociones requieren atención e inciden en el resto de la salud del cuerpo”.

Celimar Adames, reportera de Las Noticias de TeleOnce

Celimar Adames

“Mi espacio de paz es mi hogar. Estar cerca de mis hijas y mi familia, me recarga el espíritu. Además, trato de mantener consciencia de cuidarme física y emocionalmente para poder también ser apoyo para ellos cuando me necesiten. A veces me desconecto por unas horas del trajín noticioso, pues mi profesión me expone a muchas situaciones tristes y es imposible no identificarse con ese sufrimiento”.

Marian Pabón, actriz y comediante

Marian Pabón

“En mi caso visito al psicólogo cuando necesito desahogarme. Siempre me sirve de guía en una que otra situación difícil que tenga que tomar. El ejercicio siempre ha sido de beneficio para mí. Me ayuda a enfocarme en mi vida.

Sí he experimentado ansiedad y depresión en mi vida. Regreso al psicólogo que siempre ayuda y me guía. Además, procuro hacer las cosas que me apasionen en mi vida... El trabajo para mí es terapéutico, obviamente hago lo que amo”.

Gil Marie López, presentadora de Día a Día de Telemundo

Gil Marie López

“Para lograr mi bienestar emocional, hago todo lo que está a mi alcance para encontrar un balance en todos los aspectos de mi vida: física, mental, emocional y espiritual. Esto me brinda las herramientas necesarias para vivir en el presente, afrontar los problemas diarios que nos van surgiendo, ya sea tomando decisiones, adaptándome a situaciones difíciles o simplemente dialogando acerca de mis necesidades y deseos.

A través de la lectura, las actividades físicas, la buena nutrición y la calidad de tiempo en familia fomento mi salud emocional diariamente. La validación emocional debe ser hacia ti misma y también hacia los demás”.

Deddie Romero, cantante, locutora y presentadora

Deddie Romero

“La palabra perfecta para cuidar la salud mental es tener un balance. Para mí la palabra balance es significado de salud mental.Tiene que crear balance en todo lo que hace en la vida. En el tiempo que le dedica al trabajo, a los estudios, a la pareja, a los amigos y a uno mismo.

No puedo decir que no he tenido momentos en que he haya perdido ese balance, pero he tenido gente a mi lado que me lo han dicho y han levantado bandera y he comenzado hacer ajustes. Una de las cosas que me ayuda mucho es hablar con mis amistades, con mi familia y cuando he tenido crisis voy a un psicólogo y le consulto a nivel profesional.

He tenido situaciones emocionales retantes, por ejemplo las veces que he decidido terminar con mis matrimonios lo he manejado de esa misma manera. Hablando con familiares, amistades y buscando ayuda profesional para enfrentar los cambios en la vida luego de una ruptura. Claro que he cometido errores, pero he aprendido de ellos y he salido hacia adelante y trato de no volver a cometerlos”.