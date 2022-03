La candidata de Costa de Marfil, Olivia Yace se perfila como una de las favoritas para coronarse esta noche en el certamen internacional Miss World 2021, según algunos portales de “missiólogos”, pese al poco interés que ha provocado el concurso que ha estado inmerso en controversias.

Miss World 2021 se celebrará esta noche en el Coca-Cola Music Hall en San Juan a partir de las 8:00 p.m.

Las cuentas de Pageantry Crowns y Real_Pageanthology en Instagram colocan a Yace como posible ganadora entre las 40 semifinalistas que compiten, luego de la cancelación el año pasado, a horas de que se realizará el concurso en Puerto Rico por un brote de COVID-19 de 38 personas infectadas, de estas 23 eran concursantes y el resto de la producción.

Otras cuentas en las redes vislumbran a la candidata de Venezuela, Alejandra Conde como la futura Miss World 2021.

El seguidor y experto en concursos de bellezas, el puertorriqueño Oscar Vázquez comentó que tanto la candidata de Costa de Marfil como la nuestra, Aryam Díaz Rosado deben entrar esta noche al cuadro de las cinco finalistas del concurso.

“Welcome back to Puerto Rico! ¡Totalmente las veo en el top 5! ¡Éxito! ¡Hermosas ambas!”, expresó Vázquez en su cuenta de las redes sociales.

La representante de Puerto Rico se ha destacado en el certamen y ha lucido muy bien en todas las actividades del concurso.

La gala final se dispone a realizarse hoy luego de controversias legales. La empresa Puerto Rico With a Purpose L3C demandó por presunto fraude a Miss Mundo 2016 y presidenta de la organización Reignite Puerto Rico Inc., Stephanie Del Valle. Luego la exreina contrademandó a Puerto Rico With a Purpose y requirió una cantidad mayor a $31 millones por daños morales ocasionados por alegada difamación de la empresa contra “la persona e imagen, honra, reputación, prestigio y buen nombre” de la modelo.

Puerto Rico With a Purpose (PRwaP) reclamaba el pago de $1,225,000, que supuestamente no devolvió la exreina de belleza, y que fue una suma de dinero pagada con fondos públicos.

Del Valle demostró que pudo hacer el pagó correspondiente. El juez Alfonso S. Martínez Piovanetti, del Tribunal de San Juan, señaló que la cuantía ya fue devuelta por la corporación de Del Valle Díaz, por lo que no procedía conceder una moción de interdicto que presentó la compañía Puerto Rico With a Purpose L3C.

Del Valle, por su parte, anunció que no participaría de los eventos relacionados a la organización del certamen Miss Mundo 2021.

“No es ético y va en contra de mis principios morales continuar trabajando junto a una organización que ha actuado de forma difamatoria, frívola, e injusta; únicamente con el fin de hacer daño. Algo que aún no logro entender. Es por eso que, con suma tristeza, tomo una decisión a la que jamás pensé llegar. Les comparto que no participaré de los eventos relacionados a la organización del certamen MW 2021″, publicó Del Valle en una carta para su “querido Puerto Rico y seguidores del mundo”.