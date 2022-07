Feliz, entusiasmada, ansiosa y con un poco nerviosa. Así se encuentra la presentadora dominicana Clarissa Molina a días de su debut como anfitriona de la ceremonia de Premios Juventud a realizarse por primera vez en Puerto Rico.

La próxima edición de Premios Juventud será el jueves 21 de julio en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, siendo la primera vez que la ceremonia no se efectúe en Miami. Para la modelo y presentadora de Univision su debut tiene un matiz especial ya que lo hará en la tierra de su prometido el puertorriqueño Vicente Saavedra.

“Claro hay presión… y le digo mi amor voy a tratar de olvidarme que estamos en Puerto Rico porque si no me van a entrar los nervios. Es mucho más especial todavía y digo el tiempo de Dios es perfecto… el primer año en el show principal y que sea en Puerto Rico donde es él (Vicente) y donde ambos hemos estado visitando mucho. Puerto Rico es otra casa para mí. Cuando me enteré me emocioné muchísimo y Vicente también”, sostuvo la animadora que llegará hoy domingo a la isla para cumplir con los ensayos y compromisos previos a la entrega de premios.

PUBLICIDAD

La presentadora de 30 años indicó que visita con frecuencia Puerto Rico tanto así que son sus compueblanos de República Dominicana le preguntan: “¿cuándo vas a venir a tu patria?”, ya que ahora viene mucho a la isla, para encontrarse con su novio quien es es manejador de artistas urbano.

Para Clarissa el que pueda compartir escenario con Danna Paola, Eduin Caz y Prince Royce, todos presentadores principales de los Premios Juventud, la oportunidad es una validación del trabajo que ha realizado durante todos estos años en el mundo del entretenimiento. La joven que se dio a conocer en el reality de Nuestra Belleza Latina recordó como el 2015 participó como modelo de trofeos en los Premios Juventud y hoy asume la conducción de la decimonovena entrega.

“Ha valido la pena todo el trabajo que se ha venido haciendo, la preparación y Nuestra Belleza Latina me dio la oportunidad de entrar al canal, pero a partir de ahí dependía de mí. Siempre he sido parte de estos premios en Backstage y sí tengo nervios y ansiedad de que llegue el día. Estoy supercontenta y emocionada. Al ser en Puerto Rico creo que tiene ese sazón especial y caribeño que nos distingue. A mí me gusta interactuar con la gente, que la gente sienta esa adrenalina en sus casas. Al final del día es disfrutarlo mucho y es lo que quiero”, sostuvo la animadora quien participa en el programa “El Gordo y la Flaca” de Univision.

Sobre los artistas que la acompañarán en el escenario indicó que ha compartido con algunos de ellos ya que le ha tocado entrevistarlos como es el caso de Prince Royce, a quien dijo admirar mucho por su talento. Adelantó que la buena química de los cuatro presentadores se percibirá a través de la pantalla chica.

PUBLICIDAD

La edición de este año de los Premios Juventud estrena diez categorías entre ellas ‘Artistas Masculino on the rise’, ‘Artista Femenino on the rise’, ‘Mi actor favorito’, ‘Mi actriz preferida’ y ‘Me enamoran siendo la pareja que más nos gusta’, entre otras.

Una de las presentaciones artísticas de los premios será la de Daddy Yankee, quien anunció su retiro musical y culmina sus presentaciones en enero del 2023 con una serie de concierto en Puerto Rico.

Los conductores de la alfombra, por su parte, serán Carlos Ponce, Karina Banda Borja Voces, Jomari Goyso, Kiara Liz, José Figueroa y Roberto Hernández.

Se va a casar en la República Dominicana

La animadora adelantó que se casará en su país República Dominicana en enero del 2023. La pareja se comprometió en marzo de este año y tras conversaciones con su novio decidieron que el enlace nupcial será en Quisqueya como era su deseo. La pareja optó por la fecha de enero para poder comenzar el año en matrimonio. Para ambos será su primer matrimonio. Saavedra tuvo relaciones en el pasado con las que procreó a sus hijas, pero nunca se ha casado.