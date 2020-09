En los pasadas semanas el término “pansexual” ha vuelto a estar en boca de todos. Ahora bien, ¿cómo esto se define?

De acuerdo con el psicólogo, el doctor Héctor J. Rosas González, el término pansexual se refiere a personas que se vinculen afectivamente a personas sin importar el sexo biológico.

“Le presta más importancia a la emoción que experimenta, sin importarle que sea hombre, mujer o transgénero”, señala el profesional de la conducta humana.

Según la etimología de la palabra pansexualidad, el prefijo de origen griego “pan” denota totalidad. A esto se le añade la definición clásica de “sexualidad”, lo que sugiere una atracción hacia todos los géneros. Expertos indican que este término es una ampliación de la bisexualidad, puesto que el bisexual siente atracción sexual y afectiva por el sexo masculino y femenino; algunas veces más por uno u otro. No obstante, el pansexual es una superación de ese término y no solo siente atracción por hombres y mujeres, sino por otros géneros.

Algunas figuras públicas no tienen ataduras en hablar públicamente sobre su sexualidad, aún cuando saben el impacto que esto les puede ocasionar.

Tan reciente como esta semana, la cadena Univision anunció que emitirá la primera telenovela con un galán “pansexual”. Se trata de Reynaldo Gianecchini, quien es un actor brasileño, uno de los protagonistas de “Dulce ambición”. Este manifestó creer en la libertad de ser lo que cada quien quiera ser y reveló no tener miedo de mirar qué hay más allá.

Aún cuando dijo “no me encajo en ninguna definición”, subrayó que “a la gente le encanta encasillarme. Dicen que soy gay, pero yo no me considero eso. Me considero todo al mismo tiempo. Si hay que tener una palabra para mí, entonces es ‘pan’ (pansexual), porque ‘pan’ es todo”.

Mientras que en julio, durante una entrevista para el programa Good Morning America, la actriz y cantante estadounidense Bella Thorne, explicó que su vida amorosa no se basa en el género o en la identidad sexual de alguien. Asimismo, la joven de 21 años dijo que se dio cuenta de que era pansexual después de que alguien le explicara “a fondo” lo que significa el término.

Otras de las celebridades que se ha declarado pansexual fue la reconocida cantante Miley Cyrus, a finales del 2015, cuando en una entrevista con Elle UK reveló: “No me identifico como chico o chica y no necesito que mi pareja se identifique como chico o chica”. Sobre su orientación sexual dijo, “soy una persona muy abierta al respecto, soy pansexual”.

Así como ella han sido varias las estrellas que también han expuesto su pansexualismo, entre ellas la vocalista de la exitosa banda The Black Eyed Peas, Fergie y la actriz Kristen Stewart.

“Creo que en tres o cuatro años habrá muchas más personas que no creen que sea necesario saber si eres gay o straight. Es como, simplemente haz lo tuyo “, indicó Stewart en 2015.