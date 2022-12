La Fundación Good Bunny y la Fundación Rimas, de Bad Bunny, realizaron con éxito la segunda edición de su Torneo de Golf Invitacional, en el que participaron grandes personalidades del mundo del espectáculo, deportes y negocios.

El evento, que tuvo como fin recaudar fondos para futuros proyectos de ambas fundaciones, se realizó el miércoles, 14 de diciembre, en St. Regis Bahía Beach Resort & Golf Club, en Río Grande.

”Queremos agradecer a los participantes y auspiciadores por su contribución a nuestra causa y a nuestro equipo de trabajo y voluntarios quienes hicieron que la segunda edición del Torneo de Golf Invitacional fuera un éxito”, dijo José “Che Juan” Torres, director de la Fundación Good Bunny. “El evento ha sobrepasado nuestras expectativas y estamos muy motivados de empezar nuevos proyectos”.

El Torneo, que contó con la participación de más de 140 jugadores, culminó con una ceremonia que incluyó una rifa entre los presentes y donaciones a las organizaciones dedicadas al bienestar de niños, Hogar Cuna San Cristóbal y Hogar del Niño El Ave María. Además, la recaudación de fondos continuó con una subasta que incluía objetos firmados por celebridades y experiencias de entretenimiento. El periodista deportivo Kefrén Velázquez y la periodista y presentadora Xiomara Ríos, fueron los anfitriones de la ceremonia.

La lista de personalidades que se dieron cita en la segunda edición del Torneo de Golf Invitacional incluyó a Eladio Carrión, Santiago Espinal, Héctor “Tito” Lebron, José Juan Barea, Alex Cintrón, Erick Juan Morales, Alexis Ríos, Iván Rodríguez, Eduardo Figueroa y Javier Vázquez.

”Esta es la mejor manera de empezar las navidades, con un evento de recaudación de fondos para dos entidades que están muy comprometidas con el futuro de los niños”, dijo la Dra. María Gabriela Velasco, directora ejecutiva de Fundación Rimas. “Hoy celebramos, pero continuamos enfocados en nuestra misión y en seguir trabajando en proyectos que creen impacto en nuestras comunidades”.

