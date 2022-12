La influencer y compañera sentimental Bad Bunny, Gabriela Berlingeri agradeció la oportunidad que tuvo este año de ser parte del proyecto “Un verano sin ti” y de poder cantar por primera vez en vivo en el mismo escenario que la estrella internacional.

La creadora de la línea de joyería Diciembre 29 fue parte de la exitosa gira de conciertos “World’s Hottest Tour” que el artista culminó el pasado fin de semana en el Estadio Azteca en México.

Berlingeri cantó por primera vez en directo su parte en el tema “El apagón” en el inmenso Estadio Azteca.

En otros espectáculos como los que Benito Martínez Ocasio ofreció en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot y otros destinos, la participación de la joven se limitaba a bailar el éxito, junto al cuerpo de baile. En México fue su debut como cantante, según lo expresó esta tarde en su cuenta de redes sociales.

“Un verano sin ti fue más que un par de canciones; fueron historias, sentimientos y experiencias que hoy día cada cual, en cualquier parte del mundo, elige como darle su propio significado y valor. Cantar en el Estadio Azteca fue algo que jamás en la vida imaginé hacer, mucho menos atreverme. No se como lo hice, pero lo hice. Estoy agradecida con las personas que me motivaron a lograrlo porque sola no podía. Gracias a mi madre por haberme parido en Puerto Rico y junto a mi padre haberme criado en esta isla que tanto amo”, escribió la joven junto a la publicación de varias fotos y videos de su participación en el álbum y la gira más lucrativa del artista.

“El Apagón es mucho más que una canción; y el sentimiento y orgullo que siento de ser parte de ella es infinito. Mi voz, es la voz de un pueblo cansado pero con mucha fuerza y coraje para luchar por lo que es nuestro. GRACIAS Mexico por haberme recibido con tanto amor y por haber escuchado y cantado junto a esa voz”, añadió la joven que recientemente colaboró con la marca puertorriqueña Eclíptica en el desfile presentado en octubre pasado en San Juan.

La voz de “Después de la playa” asistió al desfile en el que Berlingeri fue la musa de las hermanas Michelle y Norein Otero, diseñadoras de Eclíptica.