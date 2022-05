La reconocida actriz mexicana Geraldine Bazán ve como un gran regalo disfrutar de lo que viene siendo su primera película en inglés y de que también se trate del primer filme de latinos hecho en Puerto Rico, completamente en inglés.

A su llegada ayer a Puerto Rico en compañía de sus hijas, revivió la gran experiencia de haber grabado en la isla hace dos años y medio, como parte del elenco junto a otras reconocidas figuras en el filme “Mixtape”, un drama juvenil con mucha música, que es protagonizado por los jóvenes actores puertorriqueños Felipe Albors y Didi Romero, la cual marca el debut de ambos en la pantalla grande.

A la vez que distingue a este largometraje como parte importante dentro de su carrera, como madre de dos niñas de 13 y 8 años trae a la atención el tema del “bullying” que tiene esta película como eje central y del que se mantiene atenta orientándolas, consciente de lo que puede pasar a su alrededor.

PUBLICIDAD

“Creo que estas generaciones están mucho más agresivas, están realmente afectando las emociones y la autoestima de los niños. Antes sucedía a edades de ‘teenagers’ y más grandes, ahora desde mucho más chiquitos. Afortunadamente nunca nos ha tocado. A mis hijas les hablo mucho resaltándoles la importancia de que digan lo que sienten, de que, si algo está sucediendo a su alrededor con sus compañeros, amigos o primos, que no basta con que los maestros lo sepan, sino que es importante que nos digan cómo se sienten”, expresó la actriz acerca de sus hijas, que fueron fruto de su relación con el también actor mexicano Gabriel Soto.

“Como padres tenemos también la obligación y la misión de criar jóvenes y niños para que de adultos sean también valientes y autosuficientes, que digan lo que es, lo que sientan y lo que sucede a su alrededor”, expresó la actriz de telenovelas como “Por amor en ley” y “Tierra de pasiones”, quien hace el rol de madre en esta película, dirigida por Benji López y producida por Yamara Rodríguez. A propósito, todos los recaudos de la premier de “Mixtape” serán destinados a “Chicas by Alejandra”, una fundación sin fines de lucro, que busca eliminar todas las formas del “bullying” y discrimen a través de la educación de buenos valores como herramienta fundamental.

Aunque Bazán reconoce que las redes sociales en cuanto a su trabajo sirven de puente y le resulta como una herramienta maravillosa, también aclara que son un arma de dos filos.

PUBLICIDAD

“Las redes muestran una realidad muy distorsionada en muchos aspectos. Si los jóvenes y los niños no están bien enfocados, pueden llegar a distorsionar muchísimo lo que realmente es la vida y cómo realmente se ve una persona. Entonces el ‘ciberbullying’ también es una cuestión de autoestima”, agregó.

A sus 39 años dice sentirse hoy más que siempre en la mejor etapa de su vida, considerando que conforme va pasando el tiempo se da cuenta de que cada etapa de la vida es especial.

“Soy una mujer autosuficiente, que sabe lo que quiere y lo que no quiere también. He cumplido muchas metas. Tengo muchos sueños más por cumplir como actriz, también ya siendo una mujer con dos hijas, que además fui una mamá joven y soy una mamá joven, que las disfruta muchísimo, que son mis compañeras, mis mosqueteras, mis mejores amigas… Ellas también lo sienten así, pero hay muchas más metas y sueños que cumplir”, compartió Bazán, quien tiene como meta en este 2022 desempeñarse como productora, actuar en una obra de teatro y desarrollarse como empresaria, siendo amante de la moda y los cosméticos.

Asimismo, una de las actrices de la películas “Los Leones”, adelantó que sus seguidores podrán verla pronto en las pantallas de Univision, en un proyecto que está disfrutando mucho, en el que se ha enfrentado al reto de interpretar un personaje que la saca de zona de confort, que es de una mujer con trastorno bipolar.

Contrario a cuando era más joven, la actriz de cabellera rubia y ojos verdes resalta que aun cuando está a manos llenas de trabajo, busca siempre ese balance, que le permite sacar tiempo para sí misma, compartir con sus hijas, viajar, y seguir creando nuevos proyectos también.

“Ahora creo que estoy recogiendo también los frutos de lo que he sembrado. Tengo la oportunidad de poder escoger mis proyectos, hay algunos con los que soy un poco más selectiva para vivir de otras experiencias. Si hay algo en lo que destino mucho los frutos de mi trabajo es en viajar, comer rico, en conocer. Conforme va pasando el tiempo, pues te das cuenta de que eso es finalmente lo que te llevas de esta vida, las experiencias vividas”, dijo a la vez que explicó que no le presta atención a los comentarios o cuestionamientos acerca de su vida romántica, que siempre suelen captar la atención, como cuando estuvo en el Festival de Cine de Cannes la pasada semana y posó junto al actor Alejandro Nones, por lo que plantea que esta prefiere sonreír y limitarse a no responder, algo que también le da la experiencia ganada a lo largo de su carrera.