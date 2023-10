Cuando la presentadora y modelo Gil Marie López anunció que llevaba dos criaturas en su vientre, todos sus allegados hicieron un pacto colectivo de celebrar en grande cada paso del embarazo. Esta tarde, amigos, familiares y compañeros de trabajo de la familia Diez-López llegaron hasta los predios de Telemundo para cumplir con la primera parte de la promesa: festejar el “gender reveal” (revelación de género).

Si algo distingue a la comunicadora y al empresario es la fe que profesan. Como pareja, los orgullosos padres han invocado la presencia de Dios en todos sus asuntos, y hoy no fue la excepción. Minutos antes de que se retomara la transmisión de “Día a día”, ambos se vieron en actitud de oración.

Tras este acto solemne, una mezcla de sol, lloviznas y brisa fresca se apoderó del exterior. Justo entonces, arrancó el segmento que tanto la audiencia y los presentes en el Canal 2 habían esperado.

Mientras un grupo de baile juvenil ataviados de azul y rosa hacían piruetas en el estacionamiento, el elenco del vespertino no paraba de gritar el género por el que apostaban. Dagmar Rivera, Milly Méndez, Raymond Arrieta, Carlos Ramírez y El JD eran “team boys” (nenes). Víctor Santiago, por su parte, llevó una camisa de rayas azules y rosas.

Empezó la cuenta atrás: 5, 4, 3, 2, 1. Explotaron los cañones y una nube de color rosa intenso anunció que dos niñas crecen con salud en las entrañas de López. Los brincos, abrazos y lágrimas fueron la señal de alegría, gratitud y emoción.

“Dios me dio la bendición de criar a tres mujeres”, dijo la anfitriona de la alfombra roja de Premios Tu Música Urbano a las cámaras del programa.

En entrevista con El Nuevo Día, López y Diez continuaron su mensaje de agradecimiento. Aunque ambos tenían sospechas de que serían niñas, no lo habían confirmado hasta ese momento.

“Nosotros estamos demasiado felices. Creo que tenemos una deuda infinita con Dios al tener la responsabilidad y la encomienda de uno criar tres mujeres en un mundo que es un tanto difícil”, dijo la copresentadora, cuyos inicios en los medios fueron en Wapa Televisión.

El empresario, asimismo, agregó que, aunque siempre se mantuvieron enfocados en que ambas criaturas gozaran de salud, en su interior decía “las nenas son de papá”.

“Lo queríamos saber para poder llamarlas por su nombre, si eran varoncitos o si eran chicas. Toda la familia que no ha podido estar aquí también está conectada con nosotros desde Estados Unidos. La familia de Christian vive allá afuera, así que ellos están, imagínate, con pancartas y todo”, explicó la mamá de Lorena, de 16 años.

Las gemelas Diez-López, quienes nacerán a principios de marzo, o un poco antes, tendrán por nombre Elena y Emilia. El segundo nombre fue una sugerencia de la hermana mayor.

Actualmente, la modelo, quien reúne más de 352,000 seguidores en Instagram, tiene cuatro meses de gestación. En esa línea, agradeció que todo está en “perfecto orden”.

“El embarazo va muy bien, siempre hay unos retos dentro de los embarazos gemelares, que tengo que tener unos cuidados adicionales, pero yo creo que como Dios me ha guiado, nos ha protegido muchísimo en el camino, me he alimentado súper bien, obviamente no he podido hacer ejercicios y tengo que estar bastante sedentaria, que es lo que a veces me desespera un poco, pero esto es un tiempo que va a pasar rápido”, detalló.

A modo de broma, el papá primerizo aseguró que las gemelas llegarán para dominarlo. Su esposa confirmó el dato, pues aseguró que “le encantan los niños y eso se ve reflejado en cómo es en su faceta de tío”.

Antes de continuar la celebración, la pareja agradeció a su “familia” de Telemundo por el evento. “Es una muestra del cariño que nos tienen, que eso, pues no es de un día para otro, eso se va cosechando a través del camino, en los años que yo llevo aquí, en Telemundo, y desde el día número uno que nosotros dimos la noticia, la gente se ha desbordado en el canal y fuera del canal haciéndonos sentir bien, haciéndome sentir cómoda, disfrutando, ellos han hecho esto como si fuera su embarazo”, concluyó la animadora.