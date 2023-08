Hace dos años, mientras ultimaba los detalles para su enlace matrimonial con el empresario Cristian Diez-Muro, la presentadora de televisión de Telemundo, Gil Marie López, sentía que su felicidad “estaba completa”. Hoy, la coanfitriona del espacio vespertino “Día a día” admitió que se encontraba lejos de la realidad luego de recibir la noticia de que se convertiría en madre de gemelos idénticos.

El hecho de que la comunicadora de 36 años lleve en su vientre un embarazo de monocigóticos no es producto de algún tratamiento al que se haya sometido, aclaró esta tarde en entrevista con El Nuevo Día. Tanto ella, como su esposo, contó, tienen tíos que nacieron iguales.

Las criaturas, asimismo, son una petición contestada, pues, la animadora, que comenzó su trayectoria en la televisión en “Wapa a las Cuatro” de Wapa Televisión, anhelaba tener más hijos. A sus 20 años, López se convirtió en la mamá de Lorena, quien hoy tiene 16 años.

“Esto es un sueño, de verdad. No lo realizo todavía. Cuando uno en la vida tiene sueños, sobre todo, volver a convertirse en mamá, aunque uno lo anhela tanto, cuando Dios te concede ese deseo, uno no lo cree. Yo no lo veía imposible, pero me dio trabajo”, contó la comunicadora.

Tras concluir su participación como anfitriona de la alfombra roja de los Premios Tu Música Urbano, bastante cansada, López reconoció que era tiempo de bajar revoluciones y enfocarse en el tema de la maternidad. Luego de una conversación “seria” con su pareja sentimental y una oración llena de fe a Dios, ataron con fuerza el equipaje pesado que representan las preocupaciones, la tensión y el exceso de trabajo.

“Dios se tomó el acuerdo bien literal porque esto (el embarazo) ocurrió pocas semanas después”, relató entre risas. De esta manera, tres pruebas de embarazo positivas y cansancio extremo le confirmaron a la modelo la respuesta celestial.

Diez-Muro, quien experimentará la paternidad por primera vez, se quedó sin palabras cuando su esposa reveló la noticia en una reunión familiar. Sin embargo, lo que salió de su boca minutos después, fue la confirmación de que sería el “mejor padre para los gemelos”, describió la madrina de Make A Wish Puerto Rico.

“A Cristian se le fue el mundo de cabeza, él empezó a llorar, nos abrazamos, no lo podía creer. Ahí pensábamos que era uno nada más, por si acaso. Fue un momento bien lindo. Yo creo que ese momento, yo voy a cerrar los ojos siempre, y lo voy a recordar. El abrazo que nos dimos y las cosas que nos dijimos, fue un momento muy especial”, manifestó.

¡Gemelos!

Llegó el día de que la familia de López se enterara de la visita de la cigüeña. Para ello, la pareja, que contrajo nupcias el 10 de diciembre de 2022, quería ir equipada. El paquete festivo incluiría un sonograma.

“Yo quería que mi ginecólogo fuera el que trajo a Lorena hace 15 años, el doctor Carlos Marrero. Cuando nos explica el sonograma, a Cristian se le olvidó grabar el momento. El doctor, que es nuestro amigo, dice ‘saca el celular, para que puedas tomarlo’. Al rato dice ‘esperen, que ahora se complica. Voy a tener que referirlos a un perinatólogo’. Me asusté. ‘Lo que pasa es que son dos’”, fue parte de lo que vivió la pareja aquella mañana que cambió sus vidas.

Ayer, mientras sus compañeros del programa de variedades de Telemundo celebraban la noticia, la también locutora puntualizó que, al ser gemelos, se trataba de un embarazo de alto riesgo. Confiada en Dios y en sus médicos, también expuso que está convencida de que “todo saldrá bien”.

“Yo tengo un embarazo de gemelos idénticos. En estos casos hay una telita que se supone que divida a estos dos seres. Esa membrana no está. Tengo que cuidarme de hacer cosas extrema porque lo que quiere el doctor es que esos dos seres sigan desarrollándose en sus esquinas para que, en un futuro, si hay que sacarlos, sus pulmones se hayan desarrollado y no haya ninguna complicación”, detalló.

Por lo demás, agregó, no hay de qué preocuparse. En una actitud constante de agradecimiento, López explicó que está saludable, que siempre se alimenta bien y que debe ser selectiva en las actividades que realice.

“Estas son las semanas y los meses más difíciles. Este primer trimestre es el más complicado. Ya luego, pues, van bajando un poco las preocupaciones”, enfatizó.

¿Niñas o niños?, preguntó El Nuevo Día. “Sé que suena cliché, pero no tengo ninguna preferencia. Lo único que deseo es que vengan llenos de salud”, respondió. Sobre los famosos “antojos”, sostuvo que todavía no se han hecho presentes. Eso sí, en esta etapa de su vida, no le gusta el café y ve un plato de cereal de frutas con leche como si fuera un plato gourmet.

“Hace un tiempo te lo decía, pero ahora, esa pieza que faltaba del rompecabezas, era tener la familia grande que yo quería. Que Dios haya respondido esas oraciones que hicimos ambos desde el seno de nuestro hogar, de darnos dos hijos o hijas, es como una película. En mi vida pueden haber tantas cosas positivas pasando, pero mi familia siempre será lo más importante porque me crié en un hogar en el que me enseñaron que la familia es lo más importante”, afirmó.

López describió que es en el hogar donde, a pesar de los días grises, de una crisis de salud o un momento de incertidumbre, siempre te reciben con amor. Por eso, para ella, la familia es “sagrada”.

“Ellos son los que están ahí con nosotros diariamente. Así que yo necesitaba que mi escuadrón estuviera completo y Dios me bendijo así”, dijo.