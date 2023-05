El cantautor puertorriqueño Glenn Monroig le escribió una carta a su madre, Helen, en memoria de su vida, previo a la celebración este domingo del Día de las Madres en Puerto Rico.

A Mami:

“Ha pasado tanto tiempo... Sé que sabes que cuando más falta me has hecho, ha sido en este tramo de mi vida de tanta pérdida... tan fuerte y clara que fuiste luego de tener que reconstruirte. Y lo bien que lo compartiste. Todos conocen ese lado tuyo pero, no saben que eras una gran compositora y cantabas con un sentimiento enorme. Aún recuerdo la canción que le escribiste a papi ‘Creo en Ti’.

“A veces, en momentos en que me siento abandonado por la fe, me parece escuchar tu canción en tu voz maternal, cantada desde esa eternidad en que ya son uno tú y mi papá y esa simbiosis de amor física y espiritual que trasciende todo tiempo espacio y dimensión, les vivo eternamente agradecido”:

Creo en ti porque has sabido agradecer mi devoción

Creo en ti por la magia divina del Creador

y siento en mi

latir el sentimiento sincero de tu amor

y siento ser

un pedazo de tu alma y de tu ser.

Creo en ti

y por qué no si siempre supe tu valor

para mí eres el premio a toda mi

abnegación y qué más puede pedir

un corazón

por eso por

todo eso

creo en ti.

Glenn