Querido por muchos, detestado por otros. Y es que, antes de que el relacionista profesional Harold Rosario se adentrara de lleno en asuntos políticos, -recientemente como asesor del representante Jorge “Georgie” Navarro y de la exalcadesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez- el también publicista se destacó por su estilo irreverente como conductor en espacios de farándula tanto en televisión como en radio.

Su repentino fallecimiento hoy a los 50 años tomó por sorpresa a la clase artística. Algunas figuras públicas lamentaron su muerte, entre ellas: el locutor radial Red Shadow y la reportera Sylvia Hernández.

Este llegó a ser el relacionista de figuras como el artista urbano Arcángel, quien publicó una foto de Rosario en una de sus historias de Instagram y escribió: “Descansa en paz amigo mío!”.

Por otra parte, a través de su cuenta de Facebook, el merenguero del grupo Rika Swing, Richard Nivar conocido como “El Flaco”, colgó una foto con Rosario, acompañada del siguiente mensaje: “Vuela alto, algún día nos volveremos a ver. Gracias Mi Harold Rosario. Waooooi... qué tristeza, como la vida se acaba en un segundo sin importar el lugar, dia, hora, circunstancias… Apenas hace una semana tuvimos una conversación muy personal como muchos tal vez no saben. Cuando tenia que decirte 4 cosas boom…te las decías. Pero cuando, palabras de ALIENTO, apoyo y amor hacían falta... hay estaba HAROLD. Solo me resta decirte gracias, vuela alto. Qué Dios te reciba en sus brazos y a su familia, bendiciones, y fortaleza.. Gracias amigo, relacionista público Y para los que no sabían... fue nuestro MANAGER, RELACIONISTA PUBLICO y AMIGO....GRACIAS...te vamos EXTRAÑAR y no cabe duda que nunca te olvidaremos por tu legado,y respeto...y profesionalismo. Gracias. Con amor y tristeza. #richardelflakitoconswing y todos mis compañeros #rikaswing2021”.

PUBLICIDAD

Vuela alto,,algun día nos volveremos a ver Gracias Mi Harold Rosario. 😪🙏😔👏🙏 Waooooi... qué tristeza,,,como la vida se... Posted by Nivar Richard ElFlaco on Tuesday, January 26, 2021

Su amiga, la modelo Lynette Chico le dedicó varias fotos en sus historias de Instagram en la que salían ambos compartiendo y a través de Twitter expresó: “Que triste noticia, mucha fortaleza para toda tu familia. You will be miss! RIP @HaroldRosario”.

Además de desempeñarse como relacionista profesional de varios artistas, Rosario también se dio a conocer a través de la pantalla televisiva en programas como “Dando Candela” de Telemundo, del que fue despedido en 2010. En aquel momento, resaltó por ser la figura controvertible dentro del panel que completaban José “Papo” Brenes, Pedro Juan Figueroa y Saudy Rivera con la moderación de Alexandra Fuentes, para aquel entonces.

Para el 2011comenzó su programa radial “El show de Harold” que se transmitía a diario a través de la emisora La Mega, de 11:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. Este contaba también con la animación de Natasha López.

Ese mismo año, a través de Mega TV, volvió a la pantalla televisiva con el programa de farándula “Bombazo TV”, que se transmitía de lunes a viernes a las 5:00 de la tarde, y del que más adelante también fue despedido por despotricar en pleno programa en vivo contra su exsocio de radio y televisión en Spanish Broadcasting System Puerto Rico (SBS-PR) y Mega TV, Alejandro Melgar. En ese momento manifestó a los medios que quería retomar su faceta de relacionista profesional bajo su empresa Strategical Decision Group Corporation.

Desafortunadamente, las controversias acompañaban a este relacionista profesional en su carrera. Este se enfrentó en 2010 contra la productora de espectáculos Maritza Casiano, con quien también laboró.

PUBLICIDAD

Sin embargo, unas de las más recodadas fue la controversia surgida con quien fuera la dueña de la franquicia de Miss Puerto Rico, Magali Febles. A estos les unía una relación profesional, pero Febles le llegó a radicar una orden de protección. A pesar de que tuvieron diferencias irreconciliables, su caso fue archivado en el 2010.

Para marzo de 2016, en “Dando Candela” hizo expresiones de que dejaba atrás sus controversias luego de estar al borde de la muerte y aseguró dejar atrás su “turbio pasado”.

De los hechos ocurridos más recientes, en febrero de 2019, Rosario se expresó compungido y estalló en llanto en un programa televisivo debido a la situación que estaba atravesando el cantante Manny Manuel, a quien consideraba su amigo y con quien dijo haber conversado luego de la desatinada presentación en el Carnaval Las Palmas en Gran Canaria, lo que provocó que los organizadores del evento lo bajaran de la tarima.

No obstante, al hacer estas expresiones, la familia de Manny Manuel hizo público a través de un abogado que desautorizaban cualquier tipo de expresión o acción de Rosario relacionada con el cantante.

“Basta ya Harold Rosario, por favor respete el momento lamentable que estamos pasando”, establecía el comunicado.