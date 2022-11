Los actores Herbert Cruz y Héctor Méndez, se juntarán este próximo 17 de diciembre, en el Moneró Café Teatro & Bar en el Centro de Bellas Artes de Caguas, para presentar su espectáculo de comedia “Juntas, pero está ca.... en Navidad”.

Bajo la producción de RSC Productions y la dirección de Raúl Sánchez, este singular junte trata de las experiencias vividas por “Ramona La Orlandorican”, interpretada por Méndez. A estos relatos se une la “Doctora Alba Bosa”, interpretada por Cruz, la cual posee un doctorado en etiqueta y modales, pertenece a la alta alcurnia y vive su vida corrigiendo a los demás.

“Este espectáculo será uno lleno de muchas risas, puesto que la muy refinada Doctora Alba Bosa, se encontrará con una no muy refinada amiga que viene de Orlando y las situaciones que ocurren entre ambas será una muy divertida. No cabe duda de que el junte de la Doctora y Ramona dará de qué hablar ya que veremos en escena a dos mujeres con formas distintas de vida, de experiencias, pero unidas por su vínculo de puertorriqueñidad isleña”, expresó Cruz.

Por su parte, Méndez, reconocido por su obra “Vida de herejes” y quien reside en Orlando desde hace unos años, mencionó que es la primera vez que se presentará con su personaje de “Ramona” en Puerto Rico.

“‘Ramona La Orlandorrican’ nace por accidente y ha tenido una gran acogida por el público en la Florida, como un importante personaje para el ‘stand up’ latino en Orlando. Ramona muestra las peripecias y situaciones que vive un boricua en la diáspora de la Florida. Estoy muy emocionado y entusiasmado de presentarme con Ramona en la isla”, expresó Méndez.

La pieza no se distancia mucho de la realidad de miles de puertorriqueños que han tenido que irse a los Estados Unidos, en particular al estado de la Florida, en busca de nuevas oportunidades y cambios en sus vidas. “La realidad de vida del boricua en la diáspora tiene su peculiaridad de experiencias que comparten entre sí, es por esto que con Ramona he querido plasmar esas vivencias de forma jocosa, pero, trivial, pero sin perder la esencia de las situaciones de vida de los que vivimos en la diáspora”, enfatizó el actor residente en Orlando.

Los boletos están disponibles en prticket.com o en el (787) 303-0334 .