Hija de Rubby Pérez revela demandará a los dueños de Jet Set

Al cuestionársele si pensaba demandar, respondió: “ Claro que sí, sin pensarlo. ¿Sabes por qué? “Porque eso fue negligencia. Si es un accidente, no importa, pero eso fue negligencia”.

Aseguró que no demandará por dinero porque no lo necesita, sino porque los dueños del centro de diversión se tienen que hacer responsables “y no solo ante mí, ante un pueblo, ante tantas vidas, ante tantos niños que se quedaron sin su mamá y sin su papá”.