La cantante puertorriqueña Melina León fue recluida hoy en un hospital de Miami para combatir los síntomas que experimenta a causa del COVID-19, confirmó a El Nuevo Día, la relacionista Mayna Nevárez, amiga de la cantante.

La intérprete de merengue dio a conocer el martes 13 de octubre a través de su página de Facebook que se había contagiado con el temible virus. Melina participa actualmente en la competencia “Tu cara me suena”, que se graba en los estudios de Univision en Miami. De hecho, además de la artista boricua otros tres participantes de este programa han arrojado resultados positivos a COVID-19. Son éstos, el cantante Llane, la actriz Sandra Echeverría y la animadora Migbelis Castellanos.

La cantante boricua explicó hoy por escrito el desarrollo de su enfermedad a sus amigos más allegados.

“Gracias por mantenerme en sus oraciones. Vine al hospital y me hicieron pruebas de sangre y placas. Una de las pruebas salió alta en algo. Eso me tiene super triste y nerviosa pues me da miedo. Sé que están conmigo en oración. Los amo. Gracias a Dios no tengo embolia. Me van a hospitalizar para darme el tratamiento necesario”, expresó la cantante.