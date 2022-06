SANTA MÓNICA, California - Bill Cosby usó espacios amigables, un set de filmación, un parque público y una sala de juegos, para darle a Judy Huth de entonces 16 años una sensación de seguridad antes de abusar sexualmente de ella, dijo el abogado de Huth el miércoles en los alegatos de apertura de un juicio civil contra el comediante.

El abogado Nathan Goldberg dijo que el encuentro con Cosby, quien ya era un astro en la primavera de 1975, y Huth, quien entonces era una típica adolescente del sur de California, surgió de manera fortuita, pero cambió la vida de ella permanentemente.

“Las probabilidades de que sus mundos chocaran y se mezclaran eran casi nulas”, dijo Goldberg.

Unos pocos días después de conocerse, Cosby llevó a Huth a la Mansión de Playboy, donde la llevó a ella y a una amiga de 17 años a una habitación frente a la casa principal llena de máquinas de pinball y otros juegos que ellas jugaron.

Goldberg proyectó al jurado una vieja foto descolorida que la amiga de Huth, Donna Samuelson, le tomó a Cosby y a Huth en la sala, y la dejó proyectada la mayor parte de su argumento inicial. Cosby, está claramente reconocible, tiene barba y un gorro tejido rojo.

Había dos habitaciones con sus propios baños conectadas a la sala de juegos. Cuando Huth salió de un baño en algún momento, ella encontró con Cosby sentado en una cama. El comediante dio palmadas al lugar junto a él indicándole que se sentara.

“Después de que ella se sentó, él se abalanzó sobre ella”, dijo Goldberg.

Él intentó poner su mano en los pantalones entallados que llevaba ella, después se exhibió, obligando a Huth a tocarlo sexualmente, dijo Goldberg.

El juicio en su primer día en la corte del Condado de Los Angeles surge de una demanda de 2014 presentada por Huth, de ahora 64 años. Es una de las más recientes acusaciones legales contra Cosby después de que su sentencia penal en Pensilvania fue revocada hace 11 meses y que muchas otras demandas llegaran a acuerdos por su aseguradora.

Los abogados de Cosby darán sus primeras declaraciones el miércoles por la tarde y han afirmado que no hubo abuso sexual.

Goldberg dijo que Huth y Samuelson, quienes serán las primeras testigos en el juicio, fueron al Parque Lacy en San Marino, California, más probablemente en marzo de 1975 para jugar con un frisbee cuando se encontraron el set de la película “Let’s Do It Again” (“Dos tramposos con suerte”), que Cosby estaba filmando con Sidney Poitier.

Las dos susurraron emocionadas cuando vieron a Cosby, y el comediante se burló de sus susurros cuando las vio.

“Era absolutamente amigable”, dijo Goldberg.

Cosby invitó a las chicas a reunirse con él unos días después en un club de tenis, donde él hizo que jugaran billar y que la perdedora bebiera una cerveza. Goldberg dijo que Huth tuvo que beber al menos una cerveza, pero no pudo recordar cuántas bebió en total.

Sin decir a dónde iban, Cosby fue por su propio auto llevó en él a las chicas a la Mansión de Playboy.

Goldberg dijo que antes de que Cosby abusara de Huth, había puesto sus manos sobre el hombro de Samuelson, pero ella “dejó en claro para él que no estaba bien”.

Samuelson estaba jugando juegos sin darse cuenta cuando ocurrió el abuso en la habitación, pero Huth le contó sobre ello tan pronto Cosby las dejó solas, y ella contará la misma historia que escuchó entonces en el estrado esta semana, dijo Goldberg.

El abuso llevó inmediatamente a problemas emocionales para Huth.

“Ya no era la chica alegre que había sido”, dijo Goldberg.

Ella “enterró” sus sentimientos por décadas, dijo Goldberg, pero volvían pronto y sufrió de ansiedad seria. Los sentimientos aumentaron cuando el hijo de Huth llegó a la edad que tenía ella cuando ocurrió el incidente y cuando comenzaron a surgir historias similares sobre Cosby.

Dos mujeres testificarán sobre experiencias parecidas con Cosby cuando eran adolescentes, más o menos el mismo año que Huth lo conoció.

En su argumento inicial, Goldberg buscó enfrentar algunos argumentos potenciales de la defensa.

Enfatizó que después de 47 años, las historias de Samuelson y Huth podrían diferir en algunos detalles.

“Ellas no lo recuerdan exactamente todo de la misma manera”, dijo Goldberg. “Si lo hicieran sería sospechoso”.

Dijo que algunos detalles declarados anteriormente, como que Huth recordó jugar Donkey Kong, que no fue inventado hasta años después, en la sala de juegos de la Mansión de Playboy no significaban que los elementos principales de la historia eran incorrectos.

“No tuvo bien el nombre del juego, ¿eso qué importa?”, dijo Goldberg.

Cosby no asistirá al juicio y no será citado a declarar. Partes de la declaración en video, que dio poco después de que fue interpuesta la demanda, serán presentadas al jurado.

The Associated Press no suele nombrar a las personas que afirman haber sido víctimas de abuso sexual, a menos que denuncien públicamente como lo ha hecho Huth.