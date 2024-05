Inimaginable para Maripily Rivera la gran caravana que Puerto Rico le regaló

“Me siento súper emocionada, con energía, wow. No me esperaba a mi país unido celebrando este ‘back to back’ que ellos hicieron posible” , comentó Rivera al comenzar la gran caravana.

“Estoy viviendo un sueño hecho realidad, que los artistas lo que desean es esto, llegar a este nivel y el público me puso aquí, que es lo más importante. Ellos me levantaron, me protegieron, me abrazaron. Pelearon por mí, y como pelearon por mí, hoy estamos celebrando la gran victoria”, expresó emocionada la boricua.