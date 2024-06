La razón por la que una fanática viajó desde Florida para celebrar el cumpleaños de Maripily

“La final del ‘reality show’ me lo perdí porque estaba hospitalizada y no lo podía ver. Traté de venir a la bienvenida, pero también me hospitalizaron un día antes de viajar para acá. Me enteré de que las taquillas estarían en venta, las compré, y aquí estoy”, detalló la natural de Guayama .

Colón, quien llegó a The San Juan Marriott Resort & Stellaris Casino acompaña de una amiga residente del Viejo San Juan , no podía estar feliz. En entrevista con este diario, la seguidora de la ponceña aclaró que su admiración surgió desde mucho antes de haber ganado el “reality show” de Telemundo.

“Siempre me ha llamado la atención su personalidad, que no es ‘fake’, su forma de vestir, me ha molesto el bullying que le hacían”, comentó. La boricua agregó: “Atacamos a los demás como si no tuvieran sentimientos, y no es así. Ellos, en ocasiones leen esos comentarios y se sienten mal porque tienen sentimientos, su corazón no es de piedra”.