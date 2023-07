La actriz y cantante Selena Gómez celebró por todo lo alto sus 31 años.

A través de sus redes sociales, documentó dos de sus celebraciones y días después una muy esperada reconciliación.

Aunque la fecha oficial de su natalicio es el 22 de julio, la primera gran celebración de la también dueña de la línea de maquillaje Rare Beauty, fue el 23 de julio en Los Ángeles. Con invitados como la colombiana Karol G, la modelo Paris Hilton, así como la cantante estadounidense Christina Aguilera festejó por todo lo alto ataviada de un vestido color rojo de la colección primavera 2023 de Bottega Veneta.

El bizcocho, de color blanco y rojo, combinaba a la perfección con su atuendo.

Aunque su fiesta fue todo glamour, no pidió regalos para sí misma. “Estoy agradecida por tanto en mi vida y una de las cosas por las que más estoy agradecida es el trabajo que hemos podido hacer con Rare Impact Fund a través de Rare Beauty Gracias a ustedes, hemos podido crear conciencia y aumentar el acceso a los servicios de salud mental para los jóvenes. Esta es mi verdadera pasión en la vida. La gente sigue preguntándome qué quiero para mi cumpleaños, y les digo a todos lo mismo. Por favor, no me regalen nada, pero si quieren hacer algo por mi cumpleaños, por favor donen a Rare Impact Fund. Si tiene los medios, considere donar para ayudarnos a marcar la diferencia”, sostuvo en otra publicación.

Luego, el 22 de julio, la protagonista de Only Murders in the Building tuvo un íntimo encuentro de amigas. Para esta celebración, el color era el rosa, y la actividad ver la película de Barbie. Gómez eligió un traje corto de color fucsia satinado de Dior.

Y para cerrar la semana, hace dos días, Gómez volvió a sorprender a sus fans. Esta vez con la noticia de una reconciliación con la actriz Francia Raisa, quien a su vez fue su donante de riñón. “El más feliz de los cumpleaños para este ser humano tan especial. No importa a dónde nos lleve la vida, te amo”, escribió Gómez junto a tres imágenes juntas. Raisa cumplía sus 35 años.

Fue un comentario de Gómez lo que ocasionó que se distanciaran en 2022 tras 15 años de amistad. “Nunca encajo en el típico grupo guay de chicas que son celebridades. Mi única amiga verdadera en la industria es Taylor Swift”, expresó Gómez. Estas palabras sorprendieron a usuarios de Internet y a la mismísima Francia. Acto seguido, se dejaron de seguir en redes sociales y Selena contestó a través de TikTok: “Lamento no haber mencionado a todas y cada una de las personas que conozco”.

Sin embargo, desde este mismo jueves ya vuelen a seguirse en Instagram.