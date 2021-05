Un grito de justicia por las mujeres fue lo que lanzó la cantante urbana puertorriqueña Ivy Queen en lo que llamó “un momento extremo, inescrupuloso y, sobre todo, asqueante”, refiriéndose la situación de violencia contra las mujeres que vive el país.

En el video que publicó en su cuenta de Instagram, no solo llevó un mensaje dirigido a las mujeres, sino también al gobierno y a los hombres, a quienes exhortó a que rompan con los ciclos de violencia. La publicación estuvo acompañada del mensaje escrito: “JUSTICIA JUSTICIA JUSTICIA ♀”.

“Ciela, si él minimiza tus sentimientos, ahí no era. Si te hace sentir insegura, ahí tampoco era. Si te hace sentir mal con tu cuerpo, ahí no era. Si te toca con golpes y no caricias, ahí no era, ciela, no te aferres a lo que no funciona”, fueron algunas de sus palabras.

La cantante, conocida como “La Caballota”, se unió a otras celebridades a raíz de los feminicidios ocurridos en el país.

De igual modo, la cantante urbana dominicana Natti Natasha publicó un mensaje en solidaridad por los recientes asesinatos de Keishla Rodríguez y de Andrea Ruiz Costas, acompañado con un fragmento del video de su canción “La mejor versión de mí”.

“¿Por qué quieren maltratarnos? ¿Por qué siguen las muertes? ¿Que ganan atropellándonos física y mentalmente? Vivir con miedo no es vivir, salir a la calle sin tener certeza de que vas a regresar sana y salva a tu casa no es vivir. Hoy me uno a mi familia de Puerto Rico, para alzar mi voz por todas esas mujeres que hoy ya no están. Por Andrea, por Keishla, la cual estaba también esperando la llegada de un baby, situación que me tocó más de lo normal, ya que en mi semana #37 pienso en cómo pueden haber personas que quieran matar a su propio bebe. Somos la mejor versión de nosotras, y por lo ocurrido que ha paralizado este país, y por todas las mujeres en el mundo, me uno en solidaridad gritado una vez más #NiUnaMas #NiUnaMenos #NosQueremosVivas”, expresó la artista, quien está próxima a dar a luz a una niña, producto de su relación con el productor y manejador de artistas, Rafael “Raphy” Pina.