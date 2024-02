Jacky Fontánez y Danilo Beauchamp se reencuentran y forman “El reguero”

“El dueño de este negocio está pidiendo el 50% de tu negocio, porque sí. Te ofrece un billete para que te quedes, pero si no me das el 50% de aquí no te quedas. Me iban a ofrecer un billete, pero si no me das el 50% de aquí, no te quedas aquí, y yo le dije: ‘quédate con tu negocio, yo me quedo aquí’. Me duele porque de aquí yo salí, pero esto no es una dictadura, ¿cómo que el 50% porque sí”, explicó el locutor que también cuestionó cómo era posible que él tuviera que darle a SBS la mitad de las ganancias con el proyecto “Adolescentes” podcast, que lo hace con sus hijos, con empleados de Molusco TV y lo graba en su casa.