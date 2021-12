Tal parece que Jada Pinkett Smith, esposa del actor estadounidense Will Smith, quiere que sus seguidores la conozcan en todos los sentidos. La semana pasada, la también actriz y productora compartió en su cuenta de Instagram el momento en que le realizaban una colonoscopía. Mientras tanto, esta mañana, la también cantante y empresaria dio a conocer la enfermedad con la que ha estado lidiando desde hace tiempo: alopecia.

La alopecia, según la Clínica Universidad de Navarra, es la pérdida anormal del cabello, por lo que el término se considera un sinónimo de calvicie. Puede afectar al cuero cabelludo o a otras zonas de la piel en la que existe pelo, como las pestañas, axilas, región genital y barba.

“Ahora, en este punto, solo me puedo reír”, dijo la presentadora del programa de entrevistas estadounidense “Red Table Talk”, mientras pasaba el dedo por una zona en la que ya apenas le crece pelo y que tiene el aspecto de una cicatriz. “Todos saben que he estado luchando contra la alopecia y, de repente, un día, mira esta línea de aquí”, señaló.

La comunicadora sostuvo que está consciente de que a partir de ahora ahora “va a ser un poco más difícil de ocultar”. “Por eso, he pensado en compartirlo para que no me hagan preguntas”, agregó. Smith decidió ponerle un toque de humor a su relato y expresó que hará algo especial con esa línea blanca. “Voy a poner algunos diamantes y a hacerme una corona”.

Esta no es es la primera vez que la actriz habla abiertamente de su salud. Con el fin de concienciar sobre la necesidad de cuidar el sistema digestivo, la semana pasada, las cámaras de su espacio televisivo la acompañaron al médico para documentar su primera colonoscopía.

“Sé que no es plato de buen gusto tener que meterte una cámara por detrás. Es verdad que por un momento sentí algo de pánico, al principio. Estaba asustada pero al mismo tiempo quise que la gente supiera que es un proceso muy sencillo. Me siento bien. Y me siento especialmente bien porque soy yo la que se somete al proceso y no al revés”, dijo en aquel entonces.