Jay Wheeler reacciona a las críticas y explica el nombre de su hija

“Tú no vives conmigo, tú no le vas a comprar leche, tú no vas a comprar pampers, nada. Tú vas a saber lo que yo te deje saber en las redes sociales. Qué quiere decir eso que a ti no te debe de importar como yo le ponga a nuestra hija, no debe importarte. Si te gusta bien y si no, normal”, dijo.