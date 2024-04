¿Con planes de retiro Jay Wheeler?

“Un cumpleaños muy especial, celebré mis 30 años, salió el álbum más lindo que he creado, compartí tarima y fui parte de un tributo que le hicieron a la leyenda Yandel, mi esposa me sorprendió con sus detalles bonitos como siempre, estamos número uno en los ‘top’ álbum… En fin, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por ser parte de mi carrera, son 8 años que llevo dándole, tratando de ser diferente y poner mi granito de arena en este género, a todos los que son parte del #TeamRueditas gracias por acompañarme todos estos años, creo que a los 35 me retiro. Jaja. Pero a la final que sea lo que Dios quiera, sigan escuchando ‘música buena para días malos’. Gracias familia linda, los amo y espero verlos pronto y cantar todas las canciones del álbum en mi ‘show’”, manifestó.