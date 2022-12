Jay Wheeler se casó ayer con la cantante venezolana Zhamira Zambrano en una ceremonia civil e íntima.

El exponente urbano comprometió a su novia el pasado 6 de octubre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot previo a su primer concierto masivo en el recinto en Hato Rey.

El reguetonero y la cantante optaron por una boda sencilla entre amigos y familiares. El intérprete de “La curiosidad” seleccionó una chaqueta en tonalidad naranja en combinación con un pantalón blanco. Mientras que la novia prefirió un vestido azul y el cabello recogido, según se observa en un video publicado por Fernán Vélez en sus redes sociales.

La pareja no ha publicado nada sobre su enlace nupcial en sus respectivas redes sociales.

Hace cuatro días la cantante venezolana que ha grabado temas con Jay publicó un video en sus redes sociales de su despedida de soltera. La joven compartió con sus amigas el festejo.

Cuando el reguetonero comprometió a su novia en el escenario del coliseo reveló que el momento fue más estresante que el mismo concierto.

Jay Wheeler compartió una publicación que estuvo acompañada por un video que muestra a Zambrano caminando por los pasillos del coliseo hasta entrar al área de arena y ver una tarima con un bizcocho y unas letras grandes que formaban las palabras “Marry Me”. Jay Wheeler también se encontraba en el escenario, y disfrazado de dinosaurio, se arrodilló y le entregó la sortija de compromiso.

Hace dos semanas, el artista urbano le dedicó un emotivo mensaje a su novia en Instagram, luego de que ella publicó un video de ellos con el mensaje que lee: “365 días contigo..te amo para siempre vida”.

“Que sean 1,000,000 de años más, eres lo mejor que a pasado en la vida princesa, gracias por ser parte de felicidad y por darme paz en este mundo tan pesado y lleno de tanto daño, lindo saber que cuando miro para el lado tengo una razón para seguir teniendo un corazón puro y dispuesto amar, gracias por enseñarme tanto y por que me has convertido en la mejor versión que he podido ser como hombre, gracias”, expresó Jay Wheeler a su ahora esposa.