Jay Wheeler sufre accidente de auto en Orlando: “No me hice nada, eso fue Dios”

“Estoy bien, no me pasó nada, ni siquiera dolor alguno. Precisamente es algo que nadie entiende cuando ven la foto del vehículo, incluso yo. Dios nos protegió . Muchas gracias a todos los que se han preocupado”, expreso el boricua a través de declaraciones escritas.

Su esposa, la cantante venezolana Zhamira Zambrano y su recién nacida no se encontraban al momento del accidente.

“Tuve una experiencia con Dios en ese momento en el que paso el accidente. Voy a hablar eso en mi podcast (Random chats). Estoy súper bien no me hice nada, ni un raspaso ni una fractura. Por eso es que no entiendo, y digo que eso fue Dios”, adelantó Wheeler a través de su cuenta de Instagram anticipando que contará todo lo sucedido en su cuenta de YouTube.