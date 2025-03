“Jelou My Pipool!!!”: Alex Díaz regresa a los tiempos del “fondo verde”

En el año 2011, el bayamonés Alex Díaz encontró en las redes sociales el espacio ideal para exponer su contenido enfocado en la comedia familiar. De esta manera, sin sospechar el camino exitoso que le aguardaba, el actor se convirtió en uno de los primeros influencers de la isla.

Si algo define al intérprete es su capacidad para reinventarse y abrazar los cambios. Desde su regreso a la isla en el 2021, asumió el horario de 10:00 a.m. a 3:00 p.m. de lunes a viernes en KQ105 FM. Asimismo, lanzó el podcast “Los Díaz”, que comparte con su esposa Leyra Albaladejo y su hijas Girellys y Adriana.

Aunque nunca se ha separado de la comedia, porque es algo que se le da de forma natural, han pasado casi ocho años desde que el animador no se presenta en solitario. Para complacer a sus seguidores, Díaz decidió regresar a las tablas con su “stand-up comedy” “Jelou My Pipool!!!”.

El espectáculo, que tendrá lugar el 26 de abril en el Moneró Café Teatro & Bar en Caguas, además, supone el retorno del comunicador a sus tiempos del “fondo verde”. Tal y como la audiencia lo conoció, en la velada compartirá relatos de su vida como esposo y padre, además de sus divertidas complicaciones y anécdotas.

“Yo estaba loco ya por hacer algo en teatro, pero solo, porque he hecho otras cosas. Le abrí los “shows” a Danilo (Beauchamp) y a Francis (Rosas) en la gira que ellos tuvieron el año pasado. He hecho también lo que es ‘La terapia’, que es un ‘show’ más bien con comedia cristiana”, comenzó Díaz en entrevista con El Nuevo Día.

A la hora de darle forma al “stand-up comedy”, el locutor pensó en algo íntimo y en un espacio reducido. De esta manera, dijo, tendrá la oportunidad de interactuar con los fanáticos que asistan.

Alex Díaz integrará a su familia en el "stand-up". (Pablo Martínez Rodríguez)

Sobre el título, “Jelou My Pipool!!!”, el egresado de la Universidad Interamericana de Bayamón comentó que gran parte de sus seguidores todavía lo recuerdan de esta manera. “Era la frase que yo decía todo el tiempo”, subrayó.

A lo largo de su carrera, Díaz ha sido reconocido por su carismático saludo con el que ha capturado la atención y el cariño de la audiencia. Su talento de hacer reír, sin la necesidad de utilizar palabras soeces ni recurrir al doble sentido, lo han posicionado como una figura cuyo contenido es perfecto para toda la familia.

El multifacético aseguró que, aunque haya pasado mucho tiempo desde que no se presenta en solitario, no quiere decir que está “mohoso”. A través de sus presentaciones más recientes como telonero, agregó, comprobó que todavía la gente se ríe de sus chistes.

Este diario le preguntó al presentador si su esposa e hijas lo acompañarían en el escenario como otras veces. Sin pensarlo mucho respondió: “Yo siempre digo que sí. Es que somos como un ‘crew’, y si no sale Leyra o si no sale alguna de las nenas, pues no está completo”, subrayó.

La comedia de hoy

Desde hace un tiempo son muchos los que se han aventurado a presentarse en un “stand-up comedy” sin ser comediantes ni experiencia previa. Esta tendencia ha sido criticada por algunos entendidos de la materia que lo han llegado a calificar hasta como una “falta de respeto a la profesión”.

En esa línea, el anfitrión de “Jelou My Pipool!!!” exteriorizó que no juzga a nadie. “Yo creo que cada cual tiene su nicho y que quizás lo que para mí es cómico, quizás para ti no lo sea”, manifestó.

A modo de ejemplo, el comunicador compartió que su esposa es “bien conservadora”. A él, por el contrario, le gusta la comedia “hardcore”. “Mi esposa y yo hemos visto ‘shows’ que ella sale y me dice ‘para la próxima vienes tú solo’”, continuó entre risas.

Estos tiempos en los que un comediante puede ser cancelado por hacer un chiste que hiera las sensibilidades de la audiencia, Díaz los calificó como “una pena”. Hasta el momento, el talento de KQ105 FM agradece que no ha tenido una experiencia de esa índole.

“Sí, ha pasado en Puerto Rico y yo creo que cuando se hace un chiste, es un chiste. Si a donde mí viene un político y me habla mal de mi físico, por decirte algo, yo me voy a sentir mal, y me voy a molestar, porque viene de parte de un político. Ahora, si viene un comediante, y me hace una broma sobre mi forma de hacer comedia, en una plataforma de comedia, no me puedo molestar, porque es un chiste”, opinó.

Tras reflexionar un poco, agregó: “Yo creo que cuando nos ofendemos por un chiste estamos cortando la libertad de expresión del comediante. Eso sí, cuando cambias de escenario, y pones al comediante en un escenario serio, y hace un chiste, pues cambia todo”.