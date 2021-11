Tal parece que la llama del amor se encendió nuevamente entre el cantante y actor de ascendencia cubana Jencarlos Canela y la modelo puertorriqueña Danna Hernández. Luego de haber anunciado su separación el pasado mes de septiembre, el propio actor publicó en su cuenta de Instagram un corto vídeo donde aparece junto a la ex Miss Puerto Rico Universe 2017 en la Plaza San Marcos, en Italia.

Jencarlos Canela y Danna Hernández (Captura Captura)

Como parte de sus “stories”, el artista de 33 años incluyó el mensaje: “Hay amores que se olvidan con el tiempo y están los amores que con el tiempo solo crecen más y más”, escribió el interpre de “Bajito” y “Pa qué me invitan”. “El amor tiene el poder de transformarse y no tiene la necesidad de explicarse. Somos dos seres humanos en proceso e imperfectos con nuestras mejores versiones. Tu presencia es uno de los regalos más bonitos e importantes que me ha dado la vida”.

Canela y Herández están en Italia desde hace casi una semana y aunque ambos habían publicado por su cuenta fotos tomadas en ciudades como Catania, Milán, Positano y Venecia, no lo habían aparecido juntos hasta el vídeo ‘posteado’ por el actor.

En septiembre de este año, la modelo dio a conocer el fin de la relación a través de un emotivo mensaje y video que compartió en las redes sociales en el que recalcó que todo lo vivido entre ambos “no fue perfecto, pero fue real”. Esta fue la segunda vez que la pareja se separa, ya que igualmente en el verano de 2020 anunciaron su separación, aunque en mayo del 2021 año retomaron su noviazgo.