La cantante y actriz Jennifer López comenzó a celebrar el Día de las Madres con las dos féminas más importantes de su vida: su madre Guadalupe Rodríguez y su hija Emme.

Las tres forman parte de la campaña publicitaria de la línea de productos de belleza JLo Beauty. Los productos de la ‘Diva del Bronx’ van dirigido a personas de 7 a 77 años, según lo especificó la cantante en una publicación en la que se obvservan las tres generaciones. López es madre de los gemelos Emme y Max, fruto de su relación con Marc Anthony.

La actriz publicó, hoy, sábado, un video en sus redes sociales en el que reafirma su relación de amor con su familia y celebra al resto de la madres.

“Este Día de las Madres, celebramos a todas las súper mamás que nos animan a ser sin límites”, compartió la artista latina.

PUBLICIDAD

El video muestra el ritual de belleza de las tres previo a la campaña publicitaria. Más allá de mostrar que la “Diva del Bronx” tiene una génetica envidiable heredada de su progénitora, se observa la complicidad de abuela, madre y nieta, quienes guardan su parecido físico.

La artista, por otra parte, participó el evento “Vax Live: The Concert to Reunite the World” que se transmite este noche como parte de un esfuerzo para promover la vacunación masiva. La “Diva del Bronx” cantó con su madre, Guadalupe durante su presentación en el escenario.