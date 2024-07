Jennifer López llegará a sus 55 años lejos de Ben Affleck

“Esta es quien soy, he recogido algunas cicatrices en el camino, hay también cosas increíbles sobre mí, pero quiero a esta persona. Acepto quién soy. Esta soy yo ahora”, decía Jennifer López en entrevista con EFE sobre lo que muestra en “This is Me...Now”, un álbum con el que ha vuelto a la música diez años después.

El nacimiento de una estrella latina

De vocación temprana, comenzó a cantar y bailar con cinco años, y con siete sus padres la presentaron en numerosas actuaciones junto a sus hermanas. Pero no fue hasta la adolescencia, en su último año de instituto, que le llegó un primer pequeño papel en ‘My Little Girl’ (1986).

Desde entonces, su carrera cinematográfica ha crecido, con éxitos y películas reconocidas como “Anaconda” (1997), “Out of Sight” (1998), “The Wedding Planner” (2001), “Maid in Manhattan” (2002), “Shall We Dance?” (2004), “The Back-up Plan” (2010), “Hustlers” (2019) o “The Mother” (2023).

La consagración de la Diva del Bronx

Su discografía, al margen de recopilatorios, la completan “This Is Me... Then” (2002), “Rebirth” (2005), “Como ama una mujer” (2007), “Brave” (2007), “Love?” (2011), “A.K.A” (2014) y, tras diez años sin nuevos álbumes, “This is Me... Now” (2024).