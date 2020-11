Jennifer López fue premiada anoche como “People’s Icon” del 2020 en los premios “E! People’s Choice Awards”, que tienen la particularidad que los ganadores son escogidos por votación popular. Este fue uno de los galardones más importantes de la noche, razón por la cual antes de recibirlo, le hicieron un pequeño homenaje mostrando unos mensajes grabado de varias colegas suyas como Renée Zellweger y Nicole Kidman, así como sus hijos Emme y Maximilian.

En un mensaje muy emotivo, la actriz de raíces puertorriqueñas agradeció el reconocimiento y expuso lo que representaba para ella. “Este año fue el gran nivelador. Nos enseño qué importaba y qué no. Pero para mí, reforzó lo que importaba más: la gente”, indicó la cantante, mientras se veía en pantalla la imagen de sus dos hijos escuchando el mensaje. “Me he dado cuenta de que eso es lo que yo busco en todo lo que hago. Llegar a la gente, tocar a las personas. Y eso es algo que todos buscamos para sentirnos que no estamos solos en esto”.

López continúo su discurso mencionando que una de las razones por la que continúa trabajando es buscar inspirar a la mayor cantidad de personas posible. “Como latina y como mujer, tenemos que trabajar el doble para tener oportunidades. Algunas veces mis sueños y mis ambiciones han puesto a las personas cercanas a mí un poco nerviosas. A veces me decían ‘tú eres una bailarina, no puedes ser una actriz’; luego ‘eres una actriz, ¿quieres cantar?’; más adelante me dijeron ‘eres una artista, nunca te van a tomar en serio como una empresaria’. Mientras más me decían que no podía hacer las cosas, me daba cuenta que tenía que hacerlas”, añadió López, quien fue nominada a varios premios este año por su actuación en la película “Hustlers”. “Así que, ahora aquí estoy parada, muy agradecida sabiendo que la verdadera medida de mi éxito no está en número de taquillas o en álbumes vendidos, sino por el amor que siento de todos ustedes y en inspirar niñas de todas las edades y de todos los colores, de alrededor del mundo, y que sepan que puedes ser cualquier cosa que desees ser en la vida y hacer cuantas cosas quieras, y estar orgullosa de ti mismo, sin importar de donde vengas. Quiero que sepan que sus sueños solo están limitados por su imaginación, por su determinación y por su disposición de nunca darse por vencido. Si te he tocado de alguna manera en tu vida, este es el premio más grande que habré recibido en mi vida”.

La diva del Bronx terminó su discurso hablando en español con un mensaje a la comunidad latina. “Termino diciendo a mi gente latina, donde quiera que esté y donde quiera que yo vaya, siempre los tengo presente y es para mí un orgullo poder representar a los latinos de todas partes, con todo mi corazón, y con todo mi amor. Gracias mi gente, los quiero mucho y recuerden: la vida es un tango y hay que seguir bailando siempre”.

Este momento final fue grabado y compartido en las redes sociales por el ex pelotero Álex Rodríguez, quien es pareja de López. “¡Felicidades, Macha! Eres el ícono de la gente y nadie lo merece más que tú. Eres un modelo a seguir y una inspiración para todos. ¡Estoy muy orgulloso de ti! ¡Te amo mucho!”, escribió Rodríguez.

Los presentadores y los ganadores estuvieron en su mayoría presentes durante la ceremonia. Sin embargo, no hubo público en vivo, sino que se colocaron unas pantallas gigantes a cada lado de una tarima en forma de pasarela, donde se veía el rostro de un sinnúmero de personas que estaban conectadas de manera virtual desde sus casas. La ceremonia fue animada por la cantante Demi Lovato.

Uno de los grandes ganadores de la noche fue el grupo coreano BTS, quienes se alzaron con los galardones a mejor grupo del 2020, mejor canción y vídeo por “Dynamite” y por mejor álbum del año por su “Map of the Soul: 7”. Por su parte, Justin Bieber se llevó al mejor artista del año dejando atrás a Bad Bunny, Blake Shelton, Drake, J Balvin, Lili Baby, Dababy y el que ahora será el encargado del medio tiempo de Super Bowl, The Weeknd.

Otros premios incluyó a fue Tiffany Haddish como mejor actriz; Lin-Manuel Miranda, como mejor actor de un drama; “Hamilton” como mejor película de drama del año; Mandy Moore como mejor actriz de un drama; Sofía Vergara como la mejor actriz de comedia; Gaby Asturias, con el premio al “Influencer Latino del Año”; y “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon” fue el ganador como el mejor Talk Show nocturno, entre muchos otros premios.