Se repite su historia de amor. La pareja de actores Jennifer López y Ben Affleck se comprometieron por segunda vez.

La “Diva del Bronx” compartió ayer la noticia de su compromiso en su boletín “On the JLo” de su portal en el que presentó el hermoso anillo de piedra verde. Para la actriz la piedra preciosa color verde tiene un significado especial, según expresó la cantante en un boletín anterior que comparte con sus suscriptores de su club de fanáticos.

La actriz adelantó a sus seguidores en Instagram que les tenía un anuncio especial para ella.

“Siempre digo que el color verde es mi color de la suerte. Tal vez puedas recordar cierto vestido verde”, escribió la actriz, de 52 años, señalando el icónico vestido Versace que usó en los Grammy del 2000.

En el 2000 JLo se convirtió en el centro de atención de los premios Grammy al llegar vestida con este sensual modelo Versace. (Archivo)

“Me di cuenta de que hay muchos momentos en mi vida en los que sucedieron cosas increíbles cuando vestía de verde”, dijo la artista.

Según el medio People, López hizo referencia a una obra de arte que cuelga en su oficina, que presenta un pájaro verde posado en la mano de alguien y las palabras “Let Go”.

“No compro mucho arte, pero compré esto. Uno porque me encantan los colibríes y dos porque me encanta el color verde. Los pájaros siempre vuelan a mi alrededor. Siempre he tenido una conexión especial con los colibríes. Me di cuenta de que mucha gente dice que simbolizan el amor. donde quiera que vaya, me siguen. Cada vez que estoy en un momento de duda y confusión, uno aparecerá mágicamente junto a mi ventana, recordándome que el universo siempre nos hablará si estamos abiertos a las señales”, explicó la actriz de Hollywood.

La voz de “El anillo” aseguró que “no hay coincidencias” en la vida.

“Me encanta en esta imagen cómo la mano está abierta de par en par, y el pájaro está sentado allí... No yendo. A ninguna parte. Es sobre la confianza. Tenemos que confiar en que lo que es para nosotros, será para nosotros, pase lo que pase. Confianza y amor”, añadió sobre la obra de arte y su apreciación de la pieza.

/ Jennifer lópez y Ben Affleck llegaron agarrados de la mano al evento en el Palacio de Cine del Lido en Venecia. (Agencia EFE)

Jennifer López y Ben Affleck posaron con soltura para el lente de los fotógrafos durante la edición 78 del Festival de Cine de Venecia. (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP) (The Associated Press)

La pareja no ocultó su amor y optó por manifestarlo con un beso. (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP) (The Associated Press)

Ambos actores se mostraron muy apasionados en su primer desfile público, tras retomar su relación este año. (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP) (The Associated Press)

Los actores fueron pareja del 2002 al 2004. Este año retomaron su relación, tras la ruptura de la "Diva del Bronx" y Alex Rodríguez. (Photo by Joel C Ryan/Invision/AP) (The Associated Press)

Ben Affleck y Jennifer Lopez llegaron el jueves a Venecia, donde se dejaron ver juntos en un taxi acuático y caminando por las calles de la ciudad. (Agencia EFE)

La pareja de famosos era la más esperada durante la presentación de la película "The last duel". (Agencia EFE)

Segundo anillo de Ben Affleck

La pareja de actores retomó su romance en la primavera del 2021, cuando ambos volvieron a estar solteros.

López y Affleck comenzaron a salir en el 2002 y estuvieron juntos hasta el 2004. La pareja se comprometió en ese entonces y recibió un lujoso anillo de compromiso.

Luego se separaron y cada cual hizo su vida. En el caso de la actriz, contrajo matrimonio con el cantante Marc Anthony y tuvo sus gemelos Max y Emme, de 13 años.

La actriz admitió que al principio de la relación “tuvieron un poco de miedo”, reconociendo el circo que los rodeó la primera vez.