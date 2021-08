Primero fueron los rumores, luego las fotos tomadas por los fotógrafos y, por último, la confirmación en redes sociales. El pasado 24 de julio ella cumplía 52 años y publicó varias instantáneas en Instagram, la última era la de un beso entre ambos: Jennifer Lopez y Ben Affleck, juntos.

Es la pareja del verano, pero no es nueva. Esta es la secuela de una historia que empezó hace casi dos décadas.

Lopez y Affleck se conocieron en 2001 durante el rodaje de la película “Gigli”, una cinta sin mucho éxito en la que interpretan a un criminal de poca monta y a una asesina a sueldo, que deben trabajar juntos en el secuestro del hermano de un fiscal.

Por aquel entonces, la cantante y actriz aún estaba casada con su segundo esposo, el coreógrafo Chris Judd. (Antes había tenido un romance con el rapero Puff Daddy) Se casaron en septiembre de 2001 y en junio de 2002 ya se habían separado.

Cuando conoció al actor por primera vez sintió, según publicó la revista People en 2016, que ya estaba, que era el elegido.

“A veces siento que lo que piensas que son las personas y cómo las ves cuando las amas es diferente a cuando se revelan más tarde”, añadió Jennifer.

Jennifer Lopez y Ben Affleck en la isla de Capri (Italia) el 28 de julio . EFE/EPA/Giuseppe Catuogno (Giuseppe Catuogno)

A finales de julio de 2001, en el 32º cumpleaños de ella, Lopez y Affleck fueron fotografiados en actitud cariñosa y, dos días después, ella formalizó la separación de su segundo matrimonio al solicitar el divorcio.

La pareja se convirtió en el blanco perfecto de los paparazzi prácticamente desde el principio. “No intentamos tener una relación pública”, dijo ella a People, “Coincidió que estábamos juntos en el nacimiento de la prensa sensacionalista y fue como ‘Dios mío’. Fue mucha presión”, añadía.

Esa presión quedó recogida en el vídeo de “Jenny from the Block”, en el que aparecía también Affleck. Incluía imágenes de cámaras de vigilancia e imitaba el seguimiento de los paparazzi mientras ellos dos cenaban fuera o tomaban el sol sobre un yate.

Entre portada y portada, la relación iba viento en popa a toda vela y en noviembre de 2002 saltó la noticia: estaban comprometidos. Poco después, ella publica su nuevo álbum “This Is Me… Then”, en el que hay una canción llamada “Dear Ben” y que contiene una dedicatoria que reza “Eres mi vida… mi única inspiración para cada letra, cada emoción, cada sentimiento de este disco”.

Cuando llegó el momento de dar el sí quiero, la pareja frenó sus planes. “Debido a la atención excesiva de los medios alrededor de nuestra boda, hemos decidido posponer la fecha”, dijeron por medio de un comunicado.

“Cuando nos vimos considerando seriamente contratar tres ‘novias señuelo’ en tres lugares diferentes, nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Empezamos a sentir que el espíritu de lo que debería haber sido el día más feliz de nuestras vidas podía verse comprometido”.

Pero tras el aplazamiento, la boda nunca se celebró. En enero de 2004 se confirmó la ruptura.

“Amo a Ben, es un gran tipo, pero fue mucho para los dos estar bajo ese tipo de asedio durante dos años seguidos. Estábamos en la portada de todas las revistas, todas las semanas, no sé, era algo extraño”, dijo Lopez en una entrevista en The Graham Norton Show en 2010.

“Nuestra relación, creo, sufrió por eso. Esa no es la única razón… Nunca culparía a los medios de nada, pero creo que definitivamente jugó un papel en la dinámica de nuestra relación”, agregaba la artista.

“Al principio fue un enamoramiento, qué pareja más interesante”, dijo Affleck a principio de 2021 en el podcast Award Chatter sobre el papel de los medios,”luego hubo un montón de resentimiento contra mí, contra Jennifer”, continuó.

“La gente fue mala con ella, sexista, racista. Se escribió mierda despiadada sobre ella de manera que si lo escribieses ahora te despedirían”, aseguró el actor.

Y cada uno siguió su camino. En junio de 2004, Lopez se casó con el también cantante Marc Anthony y Affleck hizo lo propio con la también actriz Jennifer Garner en 2005. Lopez tuvo dos hijos y Affleck, tres. Ambos se divorciaron de sus respectivas parejas algunos años después.

En abril de 2021 saltaron las primeras noticias sobre la pareja pasando tiempo juntos, ella ya había roto con el exjugador de béisbol Álex Rodríguez y él con la actriz Ana de Armas.

Un viaje a Montana, unas fotos juntos en Miami, luego una instantánea de un beso en un restaurante… hasta la reciente foto del beso que la cantante publicó en Instagram el día de su cumpleaños.

En ciertas imágenes que la pareja ha ido dejando en los últimos meses, algunos han encontrado un patrón: se parecen mucho a fragmentos del vídeo “Jenny From The Block”, que cumple 20 años en 2022.

La guionista Caissie St.Onge teorizó en el podcast “Busy Philipps is Doing Her Best” sobre la posibilidad de que la pareja lo estuviese recreando, después de que Aflleck se dejase ver con el mismo reloj que ella le regala en el vídeo.

La foto robada en el restaurante, ambos cantando la canción, el paseo sobre el yate en la misma pose… Ben con la mano sobre un glúteo de López.

A raíz de estas, quizá no tan casuales, coincidencias la especulación llegó a internet: ¿estarán haciendo un remake para el aniversario del vídeo? ¿Será una estratagema publicitaria? ¿Significa que la relación no es real?

Si alguna de estas lecturas resulta ser verdad, solo el tiempo lo dirá. Por el momento y hasta que se demuestre lo contrario, son una pareja disfrutando de una segunda oportunidad, casi 20 años después. ¡Bennifer ha vuelto!