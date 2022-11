Luego de su victoria en las arenas de “Exatlón Estados Unidos”, de Telemundo, el pasado 23 de agosto de 2021, poco se ha sabido del boxeador y atleta puertorriqueño, Jeyvier Cintrón. Asimismo, las pocas y escuetas expresiones que ha publicado en sus redes sociales han creado preocupación entre sus seguidores y fanáticos.

“La depresión es cobarde, se esconde entre sonrisas y no tiene cara ni humor”, expresó a través de Twitter el 27 de julio de este año.

Ayer, después de casi cuatro meses, el púgil regresó a Instagram con un mensaje lleno de esperanza. En la plataforma, amigos, familiares y seguidores lo recibieron con palabras de apoyo y motivación.

“Gracias a los que han permanecido en mi ausencia. La vida me ha sorprendido con cosas que jamás pensé vivir. Me toca renacer como el ave fénix, pero como dicen por ahí, si te caes 8 veces, levántate 9, y yo voy para la 10, pero esta ves con la bendición de Dios”, sostuvo.

La publicación, además, incluye un compendio de fotos y vídeos que reflejan su exitosa carrera deportiva. De fondo suena la canción “Unstoppable” de Sia.

“Te quiero, ‘champ’”, comentó su compañera y también ganadora de “Exatlón Estados Unidos 2021″, Norma Palafox. “Jeyvier, no sé por lo que estés pasando, pero te mando un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Yo sé que tu confianza siempre está puesta en Nuestro Creador y sea lo que sea, Él té sostendrá día y noche. Arriba campeón y siempre recuerda que eres nuestro orgullo boricua”, manifestó una fanática.

En el “reality show” de Telemundo, Cintrón no solo sobrepasó su tiempo en la competencia, sino que derrotó al mexicano Kelvin Noé Rentería y se alzó con el gran premio de $200,000, sumado a otras cantidades de dinero que ganó en los desafíos y duelos.

“El triunfo me sorprendió bastante porque no esperaba ganar. Yo solo entré a la competencia con la única mentalidad de disfrutarlo porque nunca imaginé entrar a ‘Exatlón’, esa oportunidad surgió y, como estaba la pandemia, hablé con mi manejador y entré. Con la ‘guasa monga’, como decimos en Puerto Rico, gané. No fue que desde que entré estaba enfocado en ganar, de verdad fui a disfrutar y disfruté”, sostuvo el boxeador en entrevista con El Nuevo Día luego de regresar de la competencia.

Una de sus últimas apariciones en la televisión fue el 11 de noviembre de 2011, la última semana de la primera temporada de “La casa de los famosos”. El boricua dijo presente para sorprender a Rentería junto a Octavio “Tavo” González y el animador Frederik Oldenburg.