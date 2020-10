View this post on Instagram

Finalmente llego el día! A seguir la recuperación en casa, ya que aún tenemos que esperar a que sus órganos terminen en regenerarse por completo - Sinceramente el que sus órganos hayan despertado ¡no tiene explicación científica! Hasta los médicos estan sorprendidos sobre como él ha evolucionado hasta hoy - No me quedan dudas sobre su fuerza y ganas de vivir y agradezco tanto la oportunidad que Dios nos está dando, porque este milagro es obra de él - Jimmy se encuentra estable, aunque muy cansado. Su visión es algo borrosa, tiene edema en las piernas y a veces tiene dificultad en respirar, sin embargo mantiene su buen humor, y de vez en cuando se ríe y hasta me guiña un ojo 😍😁 - Cuando entró al hospital la fracción de eyección del corazón era 20 % y salió con 25% (lo normal es del 60%) entonces el siguiente paso es esperar a que siga mejorando todo su cuerpo antes de pasar a una cirugía de corazón - Han sido momentos muy difíciles y él esta consciente de todo, también sabe que aquí en esta plataforma hay mucha gente que lo quiere y que están rezando por el. - Lo primero que me dijo fue: “claro soy tú esposo” 🤷🏻‍♀️ y de una le dije: “ NO Jimmy, tu haz sabido ganarte el cariño de ellos por tú carisma y por tus loqueras 🤪”. Entonces me miró y sonrió 😆 - Gracias a Dios🙏🏻! Gracias a todos! Seguimos desde la casa. Y me toca además seguir trabajando para ustedes. Los mantendré al tanto de sus avances. Les ruego que sigan rezando porfavor 🤗❤️ @jimmy_lewin