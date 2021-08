El actor estadounidense Johnny Depp continúa en el foco público por motivos que lamentablemente van más allá de su trabajo en el cine.

La controversia más reciente ha sido provocada por declaraciones que hizo el propio artista de 58 años al diario londinense The Sunday Times donde, entre otros temas, afirmó que hay un boicot en Hollywood hacia su persona, además de llamar su caída en desgracia como un “absurdo de las matemáticas mediáticas”.

En la entrevista, el actor indicó que ha vivido “cinco años surrealistas” desde que Amber Heard lo acusó de abuso. Depp ha negado las acusaciones de la actriz y presentó una demanda por difamación por $50 millones contra ella, derivado de un artículo de opinión que publicó el Washington Post en 2018 donde se expresó sobre el alegado abuso doméstico sufrido. Está previsto que el caso vaya a juicio en abril de 2022.

El actor, que no puede hablar sobre el caso legal o sobre su relación con Heard, utilizó lo que está pasando en su vida privada con los eventos que se ven en su nueva película, basada en la vida real, llamada “Minamata”, en la cual interpreta al fotógrafo W. Eugene Smith, quien documentó el envenenamiento por mercurio de aldeanos japoneses a principios de la década de 1970. En la entrevista con el Sunday Times, Depp detalló que sus problemas eran “como ser arañado por un gatito” en comparación con las víctimas de envenenamiento o con aquellas personas que han padecido COVID-19.

En la misma entrevista, el actor de “Pirates of the Caribbean”, dejó entrever que dicha película no está recibiendo la atención que merece debido a sus propios problemas personales. “Minimata” se estrenó el viernes pasado en el Reino Unido e Irlanda, pero su lanzamiento en Estados Unidos aún no se ha anunciado.

“Algunas películas tocan a la gente, pero todo lo que está ocurriendo alrededor mío afecta a los casos que se ven en ‘Minamata’ y a las personas que experimentan cosas similares alrededor del mundo”, expresó el artista nacido en Kentucky. “Pero ¿por qué ocurre? ¿por el boicot de Hollywood hacia mí? ¿Un hombre, un actor que ha estado en los últimos años en una situación desagradable y desordenada?”

Más adelante, Depp señaló que está haciendo todo lo que está en sus manos para “sacar cosas a la luz” y que se conozca la verdad. De hecho, el protagonista de “Willy Wonka and the Chocolate Factory” calificó su caída en desgracia como un “absurdo de las matemáticas mediáticas”. “Todo lo que he pasado en los últimos años de mi vida ha sido muy absurdo”.

A pesar de las controversias que han acompañado a Depp en los pasados años, todavía tiene personas que lo apoyan. Por ejemplo, el Festival de Cine de San Sebastián en España anunció hace unas semanas que lo honrará con el Premio Donostia como homenaje a su carrera, mientras que el Festival Internacional de Cine de Karlovy Vary, en la República Checa, también dijo que reconocerá el trabajo realizado por el actor.

Por otro lado, Depp también mostró su agradecimiento a sus fieles fanáticos.”Siempre han sido mis empleadores. De hecho, todos son nuestros empleadores. Compran los boletos de cine y mercancía. Fueron ellos quienes hicieron ricos a todos esos estudios, pero todos se olvidaron de eso hace mucho tiempo. Yo ciertamente no lo he hecho”, añadió el protagonista de “Edward Scissorhands”. “Estoy orgulloso de toda esta gente, por lo que están tratando de decir allá afuera, que es la verdad. Todos los fanáticos se han quedado conmigo en este viaje lleno de obstaculos y es por ellos por quien lucho”, concluyó el actor en la entrevista del Sunday Times.