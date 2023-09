Desde abril de este año el locutor Jorge Pabón “Molusco” no había hecho expresiones sobre su divorcio con Claudia Morales, luego de 20 años de relación. El comunicador se había limitado a sus declaraciones en aquel entonces, hasta esta semana que se sinceró por primera vez al narrar cómo ha sido la ruptura con su ahora exesposa.

Las expresiones de Pabón se dieron en una conversación que tuvo con Verónica Cruz, pareja y madre del hijo del influencer Vicente “Chente” Ydrach durante una entrevista que transmitió en su canal Molusco TV en YouTube.

Pabón aseguró que no se volvería a casar y que la comunicación existente con la madre de sus hijos se enfoca exclusivamente en el bienestar de Ocean y Paula Pabón.

“Yo creo que yo no me volvería a casar”, expresó Pabón mientras hablaba con Cruz sobre si existen planes de casarse con Ydrach.

El locutor del programa “Molusco y los Reyes de la Punta” de La Mega (106.9 FM), reconoció que es la primera vez que habla del divorcio públicamente y que la ruptura ha sido complicada tras 20 años de relación sentimental.

Eso sí, fue enfático al mencionar que la separación fue en buenos términos y hasta bromeó con el tema de las capitulaciones, ya que cuando se casaron no las hicieron y en la división de bienes gananciales comprende lo que dicte la ley.

“Nosotros estuvimos este fin de semana en la obra de teatro, siempre al principio, honestamente es raro, yo entiendo que no nos odiamos, cada cual entendemos que somos padre y madre de Ocean y Paula”, explicó Molusco con relación a que el pasado fin de semana estuvieron juntos con motivo de la obra “Adolescentes” donde participan sus dos hijos en el Centro de Bellas Artes de Caguas.

En ese sentido, se mostró esperanzado en que su exesposa y él puedan tener una comunicación cordial o de mayor apertura por el bienestar de sus hijos en un futuro cercano.

“Actualmente, no hay más allá de una comunicación leve, necesaria por los nenes, más allá de eso no hay más nada. Creo que es algo que pasa al principio de cada ruptura y esperando en Dios que tarde o temprano pueda ver una comunicación un poquito más allá y mantener una relación cordial”, confesó Pabón, quien desarrolla con sus dos hijos el podcast “Adolescente” en el que los tres comparten su diario vivir y familiar.

Molusco expresó en agosto a El Nuevo Día que en medio de lo doloroso del proceso del divorcio se reencontró con su hija Paula al afianzar un vínculo inquebrantable y pasar más tiempo juntos.

Antes de su separación matrimonial, Molusco reconoció que el tiempo que pasaba en su hogar y con sus hijos era muy limitado. Con Ocean pasaba más tiempo, ya que desde pequeño el joven de 18 años se identificaba con el trabajo de su padre y lo acompañaba a muchas partes. En cambio, Paula tenía mayor afinidad con su madre.

“Con el divorcio y la separación de la mamá de los nenes, irónicamente tengo más comunicación con Paula al trabajar con ella que antes que vivíamos bajo el mismo techo con ella. La veo más ahora que no vivo con ella que cuando vivía con ella. Comparto más con ella, nos comunicamos, compartimos ideas. Ahora tengo un buenos días, que antes no tenía. Antes no existía”, confesó el locutor en la entrevista publicada en El Nuevo Día.